2019-07-02T03:14:47+03:00
Происшествия

В Москве таксист отравил и ограбил мужчину

Водитель опоил своего клиента и снял с его банковской карты все деньги
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве таксиста подозревают в ограблении пассажираВ Москве таксиста подозревают в ограблении пассажираФото: Артем КИЛЬКИН
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Жителя Москвы опоил и ограбил таксист. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Мужчина сообщил полиции, что он решил добраться из ресторана на Пятницкой улице к себе домой и вызвал такси. По дороге водитель предложил ему попить воды. После нескольких глотков пассажиру стало плохо, он попросил остановить автомобиль и вышел.

Водитель не стал его дожидаться и уехал. Домой мужчина добирался на другой машине. Утром он заметил, что у него пропала банковская карта и с нее списаны 16 тысяч рублей. Потерпевший вызвал скорую помощь из-за отравления, передает Интерфакс.

Полиция же возбудила уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, "Комсомолка" писала о том, что июне в центре Москвы произошла целая серия отравлений психотропными средствами. Пострадавшие рассказывали одно и то же: к ним подсаживается неизвестный молодой мужчина кавказской внешности, заводит разговор, угощает газировкой, а после этого они ничего не помнят.

По подозрению в этих ограблениях столичная полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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