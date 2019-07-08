Габуния русско-грузинского мира

Тут даже мне, тому, кого читатели «Комсомолки» считают адвокатом грузинского народа (хотя сам я скорее считаю себя обыкновенным любителем грузинских гор, культуры, добродушия, кавказского гостеприимства, благородства, ставшими главным экспортным товаром этой страны) все сложнее объяснять – что это, черт побери, значит?!

Сейчас даже российские «грузинофилы» погрузились в мрачные раздумья – что такое Габуния? Это просто фрик или новое лицо Грузии?

И как объяснить его существование русскому человеку?

Как объяснить, что в одном времени и пространстве находится выступление Габунии на крупнейшем телеканале Грузии «Рустави-2» с жуткой, звериной, унижающей в первую очередь самих грузин, концентрацией ненависти к российскому государству. И одновременно – уверения в нерушимости многовековой дружбы русского и грузинского народов?!

И не наблюдаем мы сейчас страшный, но неумолимый исторический разлом - что строилось столетиями Багратионом, Кантарией, Бокерия, Данелия, Джугашвили в конце концов (как бы к нему не относились), сыплется, трещит под мат Габунии. Он, видимо, считает себя ниспровергателем основ – революционером, которому честная война лучше двуличного, полного компромиссов мира. Что одряхлевшую дружбу между народами надо сбросить в утиль, личные контакты и взаимный бизнес выбросить, как выражается Габуния, на…

И его бесконечный, незамутненный идиотизм Герострата обезоруживает.

Он подводит к финальной исторической точке межнационального общения – когда напрашивается вопрос: Ты, Грузия, устала от компромиссов, и хочешь разорвать отношения с Россией, объясняя все свои беды ей?

Ты можешь себе представить, сколько в России людей, которые давно хотят тебе ответить: «Да легко! Разрываем!»

С какой радостью они как и Габуния, взорвут построенный нашими предками красивый, православный, ностальгически щемящий сердце русско-грузинский мир.

И тут не помогут не грузинофилы, которых уже обезоружил дурак Габуния, ни грузинские митинги у «Рустави-2» с требованием его наказать…

Неужели для разрыва между народами осталось уже совсем немного. Чуть-чуть.

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

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