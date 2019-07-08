2019-07-08T13:23:18+03:00
В мире

Габуния русско-грузинского мира

После такого концентрированно ненавистнического мата грузинского телеведущего до полного разрыва между народами остается совсем чуть-чуть
Владимир ВОРСОБИН
Поделиться:
Комментарии: comments11
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире нанес личные оскорбления президенту России.Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире нанес личные оскорбления президенту России.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Тут даже мне, тому, кого читатели «Комсомолки» считают адвокатом грузинского народа (хотя сам я скорее считаю себя обыкновенным любителем грузинских гор, культуры, добродушия, кавказского гостеприимства, благородства, ставшими главным экспортным товаром этой страны) все сложнее объяснять – что это, черт побери, значит?!

Сейчас даже российские «грузинофилы» погрузились в мрачные раздумья – что такое Габуния? Это просто фрик или новое лицо Грузии?

И как объяснить его существование русскому человеку?

Как объяснить, что в одном времени и пространстве находится выступление Габунии на крупнейшем телеканале Грузии «Рустави-2» с жуткой, звериной, унижающей в первую очередь самих грузин, концентрацией ненависти к российскому государству. И одновременно – уверения в нерушимости многовековой дружбы русского и грузинского народов?!

И не наблюдаем мы сейчас страшный, но неумолимый исторический разлом - что строилось столетиями Багратионом, Кантарией, Бокерия, Данелия, Джугашвили в конце концов (как бы к нему не относились), сыплется, трещит под мат Габунии. Он, видимо, считает себя ниспровергателем основ – революционером, которому честная война лучше двуличного, полного компромиссов мира. Что одряхлевшую дружбу между народами надо сбросить в утиль, личные контакты и взаимный бизнес выбросить, как выражается Габуния, на…

И его бесконечный, незамутненный идиотизм Герострата обезоруживает.

Он подводит к финальной исторической точке межнационального общения – когда напрашивается вопрос: Ты, Грузия, устала от компромиссов, и хочешь разорвать отношения с Россией, объясняя все свои беды ей?

Ты можешь себе представить, сколько в России людей, которые давно хотят тебе ответить: «Да легко! Разрываем!»

С какой радостью они как и Габуния, взорвут построенный нашими предками красивый, православный, ностальгически щемящий сердце русско-грузинский мир.

И тут не помогут не грузинофилы, которых уже обезоружил дурак Габуния, ни грузинские митинги у «Рустави-2» с требованием его наказать…

Неужели для разрыва между народами осталось уже совсем немного. Чуть-чуть.

ОПРОС КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да кто из русских после этого к нам приедет?» В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала за ругань в адрес Путина

Ведущий в течение минуты сыпал грубыми оскорблениями в эфире (подробности)

В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала "Рустави 2" за ругань в эфире в адрес российских властей.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как Россия, США и Евросоюз взяли и договорились о судьбе Молдавии
Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 1]
МИД РФ — о конфликте британских властей с политиком Томми Робинсоном: Преследование граждан за их убеждения является недопустимым
Специально для «КП» на Смоленской площади прокомментировали резонансное дело английского активиста по борьбе с мигрантской преступностью [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Билл Гейтс восхитился магическими способностями Стива Джобса
"Боинг" авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и возвращается в Москву
Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ходом»
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие по сирийскому вопросу
МИД Ирана обвинил Британию в пиратстве
Месси хотят отстранить от игр за сборную Аргентины
В Совфеде прокомментировали выпад в адрес Владимира Путина на грузинском ТВ
Неизвестный разбил окна в здании Минздрава России в Москве
МИД РФ: международные организации должны отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2»
СБУ может ввести санкции для телеканалов, которые согласились на телемост с Россией
Иран приступил к обогащению урана, превышая допустимый уровень
L’One подал в суд на "Black Star" и Тимати: рэпер хочет отсудить у лейбла права на свои песни