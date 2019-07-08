"А девушка созрела": дочь Веры Брежневой рассекретила жениха

Дочь Веры Брежневой показала публике своего нынешнего возлюбленного. 18-летняя Соня снялась с женихом в романтической фотосессии.

"Одна из немногих фотографии, на которых мы вместе", - подписала снимок Соня. Других подробностей девушка не привела. Сколько пара находится в отношениях, пока не известно, но влюбленные уже успели съездить в Венецию.

sonyaxkiperman One of very few nice pictures we have together...

Судя по Instagram, молодого человека зовут Мэтт Кэннон. Он, как и Соня, живет в Калифорнии и обожает путешествия. Парень профессионально занимается электронной музыкой.

Для Веры Брежневой, похоже, снимки не стали сюрпризом. Видимо, звездная мама знакома с потенциальным зятем. Ведь не секрет, что мама и дочка очень близки. Родственницы отдыхают вместе и делятся секретами. Вера не раз подчеркивала, что всегда готова помочь наследнице, но главные решения в жизни Соня принимает сама.

itsmattcannon venice views

Может, Соня не будет затягивать с замужеством, а потом и вовсе осчастливит родительницу внуками. Кстати, Брежневу совсем не пугает перспектива стать бабушкой. "Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: «С внуками потерпи!», - считает Вера. - Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!".

Дочь Брежневой сейчас сосредоточена на учебе. Она давно живет вдали от семьи с тех пор, как переехала в Америку получать образование. Недавно она выпустилась из Ojai Valley School, а затем успешно поступила в колледж в Калифорнии. "У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю", - уверяет Вера.