"Безумно красива": Вера Брежнева в черном бикини вызвала всеобщий восторг

Вера Брежнева отдыхает в Италии. 37-летняя певица остановилась в местечке Форте-дей-Марми, где четыре года назад состоялась ее свадьба с Константином Меладзе.

Вера Брежнева искупалась в бассейне, сразив наповал поклонников своим полуобнаженным мокрым телом и страстным поцелуем. Знаменитость опубликовала откровенное видео, снятое в замедленной съемке. Артистка предстала в черном бикини.

ververa Вера Брежнева шлет поцелуй

Судя по ролику бывшая солистка группы "Виа Гра" находится в прекрасной форме. Поклонники засыпали любимицу комплиментами, особо отметив ее молодость и красоту, а также идеальную фигуру.

ververa Иллюзия Инстаграмма- шесть полетов за шесть дней...

"Как всегда прекрасна", "Безумно красива", "Вот это настоящая женщина!", "Похоже, опять все зацеловали экран своего телефона", "Вера, вы как всегда выглядите потрясающе", "Супер секси! Респект и уважуха Вам, Вера. У вас отличная фигура,", "Вот что значит, когда муж любит... С каждым днем все лучше и красивее...", "Это горячо", - пишут в комментариях подписчики соцсети.

А чуть ранее Вера Брежнева разместила фото в золотистом платье-комбинации. Знаменитость предстала без белья. Мимо такого снимка не смогли пройти не только поклонники исполнительницы, но и коллеги Веры по шоу-бизнесу. Так, шоумен Максим Галкин поставил "лайк". Помимо супруга Аллы Пугачеврй фото артистки также оценили Наталья Подольская, Нюша, Владимир Пресняков-младший, Светлана Лобода и золотой голос России Николай Басков.