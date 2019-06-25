2019-06-25T01:12:33+03:00
Звезды

Краше мамы: 18-летняя дочь Веры Брежневой показала сногсшибательную фигуру в бикини

Вот уж воистину говорят, что яблоко от яблони недалеко падает
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Старшая дочь Веры Брежневой Соня отдыхает в Форте деи МармиСтаршая дочь Веры Брежневой Соня отдыхает в Форте деи МармиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Совсем недавно 37-летняя Вера Брежнева плакала от счастья на выпускном старшей дочери Сони. А потом делилась радостью, что наследница поступила в колледж. Теперь же после всех испытаний мама с дочкой улетели на отдых в солнечную Италию.

Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня отдыхают в Форте деи Марми. Певица радует поклонников фото с курорта. Она публикует снимки в бикини и красивых платьях. Не отстает от звездной родительницы и Соня.

sonyaxkipermansonyaxkiperman
Maybe they won t delete this one
5517 отметок «Нравится»28 комментариевInstagram

Девушка поделилась откровенными фото. Соня предстала перед публикой в черном бикини. Подписчики пришли в восторг от фигуры 18-летней блондинки. Они в один голос твердят: Соня превзошла красотой звездную родительницу.

sonyaxkipermansonyaxkiperman
Cheeky by one and only @mayamullins
13741 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, дочь Веры Брежневой много лет живет и учится за океаном. Девушка давно переехала в США, где в начале июня окончила школу для одаренных детей. Частное учреждение находится недалеко от Лос-Анжелеса в штате Калифорния. Звездная мама лично присутствовала на выпускном наследницы.

А меньше чем через месяц бывшая школьница превратилась в студентку. Выяснилось, что Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, который находится в том же штате, что и школа. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсетях.

Дочь Брежневой ранее говорила, что не готова пойти по стопам звездной родительницы. "У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю", - говорила бывшая солистка "ВИА Гры".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вера Брежнева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело
Космонавты "Союза" попрощались с коллегами оставшимися на МКС
МТС впервые за 13 лет обновил логотип
Глава "Мосфильма" выступил за увеличение кинофестивалей в России
Толкнувший журналистку депутат Рады вновь пристал к ней в ПАСЕ
Евкурову прочат карьеру военного
В Уругвае из-за решетки сбежал известный итальянский мафиози
"Калашников" презентовал ударный беспилотник-камикадзе
В Иерусалиме состоялась встреча Патрушева и Болтоноа
Украинские парламентарии в ПАСЕ сорвали выступление сербского депутата на русском языке
Концерн "Калашников" создал гражданскую версию автомата АК-12
МОК выделит 925 млн долларов на проведение Олимпиады-2026 в Италии
Премьер Грузии: страна безопасна для российских туристов
Грузинские депутаты не поедут на парламентский форум в Москву
Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии
В МИД Турции заявили о покупке С-400, несмотря на угрозы санкций США
Премьер Франции: санкции в отношении России могут отменить в любой момент
Повилось видео внезапной проверки боеготовности Центрального военного округа