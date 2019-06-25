Краше мамы: 18-летняя дочь Веры Брежневой показала сногсшибательную фигуру в бикини

Совсем недавно 37-летняя Вера Брежнева плакала от счастья на выпускном старшей дочери Сони. А потом делилась радостью, что наследница поступила в колледж. Теперь же после всех испытаний мама с дочкой улетели на отдых в солнечную Италию.

Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня отдыхают в Форте деи Марми. Певица радует поклонников фото с курорта. Она публикует снимки в бикини и красивых платьях. Не отстает от звездной родительницы и Соня.

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Девушка поделилась откровенными фото. Соня предстала перед публикой в черном бикини. Подписчики пришли в восторг от фигуры 18-летней блондинки. Они в один голос твердят: Соня превзошла красотой звездную родительницу.

sonyaxkiperman Cheeky by one and only @mayamullins

Напомним, дочь Веры Брежневой много лет живет и учится за океаном. Девушка давно переехала в США, где в начале июня окончила школу для одаренных детей. Частное учреждение находится недалеко от Лос-Анжелеса в штате Калифорния. Звездная мама лично присутствовала на выпускном наследницы.

А меньше чем через месяц бывшая школьница превратилась в студентку. Выяснилось, что Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, который находится в том же штате, что и школа. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсетях.

Дочь Брежневой ранее говорила, что не готова пойти по стопам звездной родительницы. "У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю", - говорила бывшая солистка "ВИА Гры".