В Шереметьево опровергли, что во время сбоя не выдавали по 9000 чемоданов

После множества сообщений в СМИ о сбое в багажной службе "Шереметьево", представители аэропорта 8 июля решили рассказать, что стало причинами и какие решения принимаются сейчас.

- Причины сбоя - нехватка грузчиков и водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний на которые мы рассчитывали. Но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которое планирует перейти к нам, значительно меньше. Вторая проблема - при нехватке рабочих были вынуждены переучить персонал, что внесло коррективы в работе. Третья причина - период летних перевозок и ливневых дней. Фактически система не справилась с количеством багажа, - рассказал генеральный директор по производству АО "МАШ" Андрей Никулин.

Также Никулин опроверг, что в сутки было по 9000 невыданных чемоданов.

Работа грузчиков багажа в "Шереметьево".Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время идет подбор персонала. Однако взять людей на работу в "Шереметьево" без подготовки нельзя. На подготовку грузчиков и водителей понадобится 30 дней и 65 дней, соответственно. То есть нужно время. Обучение уже проходят около 500 человек. Им нужно было пройти медицинское обследование, взять справки о несудимости.

Сейчас есть помощь от других компаний, поэтому ситуация с выдачей багажа не должна усугубиться.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из-за сбоя в багажной системе грузчикам стали платить по 200 тысяч рублей. Однако в пресс-службе "Шереметьево" это опровергли. Однако и не стали отрицать, что единичные случаи помощи с выплатами до 200 тысяч рублей были. Но это не средняя заработная плата грузчиков.

Багаж очередного рейса ждет своей обработки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Указанные в СМИ средние цифры заработка рабочих по специальности "грузчик" и "водитель самоходных механизмов" в аэропорту Шереметьево являются завышенными. Получение указанных в СМИ зарплат - это имевшие место единичные случаи, основанные на выплате специалистам материальной помощи по причине сложных жизненных обстоятельств. В летний туристический сезон, связанный с повышенными объемами по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, средний заработок указанных специалистов составляет порядка 82 000 рублей до вычета налогов, - рассказала Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

В пресс-службе "Шереметьево" опровергли зарплаты грузчиков на уровне в 200 тысяч рублей, информация о которых появилась в СМИ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ответственность за задержку багажа понесли руководители: начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества. Все они уволены.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если чемоданы до сих пор не вернули?

- В авиации есть нормы, багаж разыскивается 21 день, выплачивается компенсация от авиакомпании. К сожалению, есть потерянный багаж. Но у нас такие случаи единичны, что человек из Турции не получил багаж со 2 июля, - сказал генеральный директор по производству АО "МАШ" Андрей Никулин.

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