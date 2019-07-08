2019-07-08T11:55:58+03:00
Общество

Шереметьево: Зарплаты у грузчиков не по 200 тысяч рублей, данные завышены

В аэропорте опровергли информацию об увеличении выплат
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Пассажир в ожидании выдачи багажа в терминале F аэропорта Шереметьево. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПассажир в ожидании выдачи багажа в терминале F аэропорта Шереметьево. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Новость о том, что аэропорт "Шереметьево" повысил заработную плату грузчикам в пять раз в связи с проблемами по обработке багажа, оказалась фейковой. Якобы в июне грузчикам стали платить не по 45 000 рублей, а уже по 200–211 тысяч рублей. Операторы погрузчиков и вовсе стали заробатывать по 290 тысяч рублей. Якобы мотивационные - работать лучше и больше. Информацию в пресс-службе "Шереметьево" опровергли.

- Это неправда. Завышены данные в СМИ, - сообщила "Комсомольской правде" Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Проблемы с багажом пассажиров в "Шереметьево" появились в конце мая. Ожидать чемоданы приходилось более пяти часов, ситуация должна была стабилизироваться в июне. Были сообщения, что ООО "Шереметьево Хэндлинг", компания которая занимается обработкой багажа снизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому. Однако после массовых жалоб в "Шереметьево" приехала прокуратура. Пришлось уволить руководителей обслуживающей организации.

- Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества, - ранее рассказали в комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На работу в срочном порядке были приняты более чем 200 человек, для помощи дополнительно привлечено 300 сотрудников из других обслуживающих компаний. Известно, что для трудоустройства подобрано еще 500 кандидатов.

В ТЕМУ

Директор Шереметьево о задержке выдачи багажа: "Нам нужно больше людей"

Минтранс вмешался в проблему и порекомендовал срочно расширить штат грузчиков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
Порошенко освистали на встрече в Хмельницком криками "Позор"
В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесмена
Сотрудники «Рустави 2» стали увольняются после скандальной выходки их коллеги
Эксперты связали потоп в Иркутске с массовой вырубкой лесов
Большинство россиян считают регистрацию брака обязательной
Российский МИД осудил грузинского телеведущего, который оскорбил Владимира Путина
Спрос на авиабилеты в Грузию упал на 30%, а цена выросла на 13%
Российские туристы отменяют бронь в отелях Кутаиси
Мино Райола подтвердил согласованный контракт между «Ювентусом» и Де Лигтом
Защитник "Реала" привнес дикости в Bottle Cap Challenge
Яндекс поможет геймерам собирать донат
Россияне советуют иностранцам начать знакомство со страной с Питера
Грузчикам в «Шереметьево» подняли зарплату до 200 тысяч рублей из-за сложностей с багажом
Продажи люксовых подделок на 13% обогнали легальный рынок
Семья Виктора Бута в сентябре вылетит в США для встречи
Rustavi 2 возобновил вещание после митингов в защиту россиян
В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
«Яндекс.Музыка»: Любовь к панку в российских семьях передаётся по наследству
В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом