Шереметьево: Зарплаты у грузчиков не по 200 тысяч рублей, данные завышены

Новость о том, что аэропорт "Шереметьево" повысил заработную плату грузчикам в пять раз в связи с проблемами по обработке багажа, оказалась фейковой. Якобы в июне грузчикам стали платить не по 45 000 рублей, а уже по 200–211 тысяч рублей. Операторы погрузчиков и вовсе стали заробатывать по 290 тысяч рублей. Якобы мотивационные - работать лучше и больше. Информацию в пресс-службе "Шереметьево" опровергли.

- Это неправда. Завышены данные в СМИ, - сообщила "Комсомольской правде" Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Проблемы с багажом пассажиров в "Шереметьево" появились в конце мая. Ожидать чемоданы приходилось более пяти часов, ситуация должна была стабилизироваться в июне. Были сообщения, что ООО "Шереметьево Хэндлинг", компания которая занимается обработкой багажа снизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому. Однако после массовых жалоб в "Шереметьево" приехала прокуратура. Пришлось уволить руководителей обслуживающей организации.

- Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества, - ранее рассказали в комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На работу в срочном порядке были приняты более чем 200 человек, для помощи дополнительно привлечено 300 сотрудников из других обслуживающих компаний. Известно, что для трудоустройства подобрано еще 500 кандидатов.

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