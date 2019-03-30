Кому достанется многомиллионное состояние Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле рассказала Андрею Малахову о самом сокровенном. Телеведущий решил узнать правду у артистки по поводу ее завещания, а также выяснить, не рассматривает ли она суррогатное материнство, для того чтобы обзавестись наследником или наследницей.

Исполнительница пригласила Андрея Малахова к себе в Юрмалу. Шоумен появился на пороге ее роскошного особняка площадью в 400 квадратных метров не с пустыми руками - он привез Лайме Вайкуле мандариновое дерево в горшке.

Певица устроила гостю экскурсию по двухэтажным белоснежным апартаментам. Она показала телеведущему дом и прилегающую территорию. Малахов познакомился с собаками певицы, побывал в сауне, осмотрел бассейн и даже заглянул в холодильник знаменитости.

laima_vaikule_official Лайма Вайкуле показала шикарный особняк в Юрмале

Шоумен отметил, что особняк 64-летней звезды эстрады стоит миллионы рублей. Помимо этого, у певицы есть счета в банках и другое имущество. Он задал вопрос Лайме Вайкуле о завещании. Певица в ответ призналась, что документ еще не составлен, но она уже точно знает, кому оставит наследство.

"Я ни на кого не переписала имущество. На самом деле все его (возлюбленного Андрея Латковского - прим. ред.). Нет даже разговоров. Но на самом деле - хорошая идея о завещании, а то потом начнется…", - резонно заметила Лайма Вайкуле.

laima_vaikule_official Участок у особняка украшают скульптуры кошек и небольшой пруд с декоративными рыбами

Лайма Вайкуле сообщила ведущему шоу "Прямой эфир", что за 40 лет совместной жизни с Андреем Латковским она приобрела уверенность в избраннике. Любимый был рядом в самые страшные моменты ее жизни. Когда вокалистка боролась с онкологией, супруг поддерживал ее, был рядом. "Он говорил, что мы разгонимся и врежемся в стену. Меня это успокаивало. Так он завоевывал мое доверие", - поделилась артистка в ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Она также рассказала, что летом в Юрмалу приезжает Алла Пугачева с мужем и детьми. Артистки проводят вместе много времени, они отлично ладят. Малахов на это заметил, что Алла приняла очень смелое решение - завести детей в довольно солидном возрасте. Шоумен поинтересовался у Вайкуле, не рассматривает ли она суррогатное материнство.

laima_vaikule_official Певица обожает своих собачек

Лайма ответила, что пример подруги для нее не стал заразительным. Судьба не подарила ей наследников, и она с этим смирилась. "У каждого есть свое предназначение. Не судьба. Зачем мне что-то искусственно делать...", - рассудила Вайкуле.