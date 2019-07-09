«У всех бывает кризис»: Лолита передумала разводиться
На минувшей неделе 55-летняя Лолита Милявская огорошила новостью о своём разводе с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
Со своим пятым супругом Лолита прожила почти десять лет. Дмитрий моложе артистки на 12 лет, но разница в возрасте не была помехой для их счастливой жизни. Иванов быстро нашёл общий язык с дочерью Лолиты Евой и мамой певицы. И Лола подружилась с дочкой своего супруга. И вот, как гром среди ясного неба, новость о разводе.
Однако, судя по всему, пара вполне может помириться. По словам Лолиты, она пока не подала на развод.
— Мы с Димой пока ещё муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность, — обратилась Лолита к комментаторам в Инстаграме своего приятеля, звёздного фотографа Руслана Рощупкина.
Поклонники тут же поддержали певицу, написав, мол, не переживайте, может, муж одумается, вернётся.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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