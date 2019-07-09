2019-07-09T13:29:13+03:00
Звезды

«У всех бывает кризис»: Лолита передумала разводиться

Певица попросила друзей проявить такт
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Лолита не станет разводиться с мужем Дмитрием.Лолита не станет разводиться с мужем Дмитрием.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

На минувшей неделе 55-летняя Лолита Милявская огорошила новостью о своём разводе с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Со своим пятым супругом Лолита прожила почти десять лет. Дмитрий моложе артистки на 12 лет, но разница в возрасте не была помехой для их счастливой жизни. Иванов быстро нашёл общий язык с дочерью Лолиты Евой и мамой певицы. И Лола подружилась с дочкой своего супруга. И вот, как гром среди ясного неба, новость о разводе.

Однако, судя по всему, пара вполне может помириться. По словам Лолиты, она пока не подала на развод.

— Мы с Димой пока ещё муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность, — обратилась Лолита к комментаторам в Инстаграме своего приятеля, звёздного фотографа Руслана Рощупкина.

Поклонники тут же поддержали певицу, написав, мол, не переживайте, может, муж одумается, вернётся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Меня муж послал": Лолита назвала причину развода

Певица сообщила об этом на гастролях на Донбассе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лолита Милявская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кремль сожалеет, что телемост между Москвой и Киевом не состоялся
Лукашенко рассказал, что РФ и Белоруссия не будут "ломать" договор о Союзном государстве
Дело против Кевина Спейси может быть закрыто в ближайшее время
RT и Sputnik не разрешили участвовать в конференции в Лондоне из-за «дезинформации»
Государственное бюро расследований Украины просит арестовать активы Порошенко
Западные СМИ узнали о предложении Ассанжу бежать в РФ
Кабмин ФРГ: Берлин принял к сведению предложение Зеленского поговорить
Эксперт назвал угрозу дефолта в США признаком мирового кризиса
Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne
В Пуэрто-Рико погиб ребенок, выпав из окна круизного лайнера
Китай выступил против продажи Америкой танков Тайваню
Три члена ИГ* получили сроки за подготовку теракта в московском регионе
В 2019 году диспансеризацию пройдут 62 млн человек
Медиакомпании предложили полностью удалять пиратские сайты
Россия и Германия выпустили третью часть учебного пособия по истории ВОВ
В России озвучили сроки выполнения обязательств перед Индией по С - 400
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Назад, в «Барселону»: Неймар сообщил спортивному директору «ПСЖ» о желании покинуть клуб