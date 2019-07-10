Евгений Анисимов: В Полтаве казакам не верили ни Петр, ни Карл

БРЮС СУПЕРГЕРОЙ

- Победа Петра I над шведским королем Карлом XII под Полтавой — наша главная победа в 18 веке?

- Петр считал именно это сражение своей главной викторией, изменившей ход истории.

- За Петра сражались и представители лучших семейств будущей империи, и иностранные генералы - наш царь не делил их на «русских и не русских»?

- Пока речь шла о победах — не делил. Когда были поражения — иностранцам Петр выказывал недоверие. Была история, когда он «слил» двух главнокомандующих иностранцев — это было некрасиво.

- Но в Полтаве именно иностранные командиры отличились - тот же командующий артиллерией Брюс?

- Генерал Яков Брюс был необычным иностранцем. Он происходил из знатного шотландского рода, но был русским подданным и пользовался безусловным доверием Петра.

- Петр I проявил личный героизм под Полтавой?

- Русский царь реально участвовал в сражении под Полтавой. Одна пуля попала в его шляпу, или три, в том числе одна в крест — доподлинно неизвестно. Даже музейщики не могут это установить. Факт героизма Петра очевиден. Но это не значит, что он был в прямом боестолкновении. Правитель нашего государства знал, где надо уйти из под обстрела. Он исходил из соображений рационализма.

- Его противник, Карл XII, еще до Полтавского сражения получил ранение?

- Да и рана короля, полагаю, могла стало одной из причин поражения. Шведский король находился на носилках. И не он отдавал команды войскам, а фельдмаршал Карл Реншильд.

Художник Л. Каравак. «Пётр I в Полтавской битве» (1718)

КАЗАКИ ВНЕ ДОВЕРИЯ

- Почему под Полтавой не вступили в бой казаки — ни Мазепы, переметнувшегося к Карлу, ни Скоропадского, выступившего за Петра?

- Казачьи тысячи гетмана Ивана Скоропадского на время полтавского сражения были окружены несколькими драгунскими полками Долгорукого. Почему? Да потому, что Петр не доверял казакам - после бегства гетмана Ивана Мазепы осенью 1708-го года. А Карл, в свою очередь, не слишком то доверял тем нескольким тысячам казаков, которых привел с собою Мазепа. При том современный памятник "героям-запорожцам" был воздвигнут именно на поле Полтавской битвы — там, где они так и не вступили в бой ни за шведов, ни за русских.

- Правда, что Мазепа предложил шведам перезимовать на Украине, но крестьянство Малороссии развернуло партизанскую войну против пришельцев с запада?

- Да, Мазепа, изменив Петру, предложил Карлу зимовку на украинских землях. Шведы, в общем, перезимовали более-менее благополучно. При том казаки, стоявшие за Мазепу, препятствовали сожжению сел — как это делал Петр при отступлении. Но шведы совершали во время зимовки постоянные грабежи и издевательства. И, действительно, началось партизанское движение. Это была борьба против бандитов и грабителей. Так, кстати, происходило и в Польше, и в Финляндии.

- Раскол в рядах казачества, в Запорожской Сечи накануне Полтавской битвы повлиял на ее исход?

- Состояние раскола для казачества того времени было делом обыкновенным. Он повлиял на незначительную часть казачества, которая в итоге ушла с бежавшим после Полтавы Карлом. Потом они выбрали себе нового гетмана в Бессарабии, в Османской империи. Но основная масса казачества осталась под московской властью. Под управлением гетмана Скоропадского. А сам Скоропадский оказался в полной подчиненности Петра. И Украина утратила многие свои привилегии. Народ молчал, напуганный страшными погромами города Батурина войсками Шереметева. Это произошло накануне Полтавы.

КАРАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

- Русские до Полтавы разгромили украинский город Батурин, где первоначально собирались зимовать шведы?

- С военной точки зрения русские все сделали правильно. Но главное было не только постараться лишить Карла места, где его войска могли спокойно перезимовать и набраться сил перед решающими сражениями с Петром. Главное — было показать казакам, что такое измена. Потому был устроен жуткий погром. Это была месть-предупреждение.

- Петр проводил карательные операции против казаков и до, и после Полтавы?

- В Запорожской Сечи атаман Костя Гордиенко довольно долго колебался, переходить ли на сторону шведов или остаться с русскими. Петр встречался с ним. Но переговоры были плохо проведены — и Мазепа сманил Костю к шведам. Сечь перешла к шведам. Около 10 тысяч человек.

- Они бы повлияли на исход Полтавы?

- Не думаю. Это легкая конница. А судьба битвы решалась там пехотой. Петр весной 1709 года по Днепру послал большой отряд полковника Яковлева. Тот штурмом взял Сечь - и ее разгромил. Если бы преференции были даны Гордиенко — Карл бы не смог бежать после Полтавы к туркам: ему бы просто закрыли казаки переправу.

ИВАН- ПРЕДАТЕЛЬ

- Петр не верил казакам - но и Карл не верил казакам?

- Вообще предателям не верят. Тем более, это произошло в самый ответственный момент, если речь о Мазепе.

- Почему Мазепа предал Петра?

- Русская власть усиливалась. Властные возможности Мазепы сокращались. Прежде он был вице-королем. Распоряжался всеми ресурсами Украины. А тут еще и старшИна за его спиной была недовольна — казаков стали посылать строить Петербург и Печерскую крепость в Киеве. Поводы для недовольства и у Мазепы было всё больше, и вокруг него.

- Но Петр же ему много лет доверял?

- Петр в 1723-м написал «все украинские гетманы - изменщики, кроме Богдана». Но ведь и Хмельницкий тоже вел переговоры со шведами втайне от Москвы! Но украинское государство и не могло существовать в окружении сильных государств. Своих сил было недостаточно для сохранения государства.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

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- Петр был слеп, почти 20 лет доверяя гетману Мазепе?

- Что стояло за предательством гетмана? Думаю, неверный политический расчет. Мазепа, похоже, полагал что крен в Северной войне идет в сторону Швеции. Мазепа был неискренним союзником Москвы. Что было написано на памятнике Богдану Хмельницкому, пока надпись не соскоблили? «Мы навеки с Россией!». Но человек в своих мыслях нетверд. И Мазепа все время смотрел, куда дует ветер. Хотя был опытным воином и политиком.

Портрет Ивана Мазепы.

- Для Запорожской Сечи, для Малороссии победа Москвы над шведами сыграла какую роль?

- Положительную — и для казаков, и для Сечи, и для крестьян и правобережной, и левобережной Украины. Дух, которым жили тогда казаки, точно отражен у Гоголя - при том, что он не идеализирует казачество. Он показывает и их жестокость, и проявления варварства, но главное в них - «нету святее товарищества», «поднимается из русской земли свой царь и не будет во всей земле силы, которая не покорится ему». Это в казачестве жило. Но верхушка предала интересы своего народа — в лице Мазепы. Однако общая тенденция была такова: казаки хотели единения в рамках русского государства — а не в рамках польского, шведского или турецкого. Для малороссов это было благом.

- Отчего русская православная церковь еще в 18 веке предала Мазепу анафеме, а ряд зарубежных церквей, наоборот, служат ему молебны?

- Русская церковь оценила поступок Мазепы не только как политическое предательство, но и как предательство веры. Он был поставлен в один ряд с предателем Иудой. Даже Орден Иуды в «его честь» выпустили и мечтали его поймать и повесить на шею. Но это в большей степени была акция пропагандистская. Мера церковная. Некоторые из русских православных богословов пытались ее оспорить. В других церквях это остро не воспринимали — Мазепа же от православия не отрекался. А просто в войне и в политике принял решения, которые не нравились этому русскому царю. И по мнению западных коллег, это не повод для анафемы. Но мы то осудили клятвопреступление. Мазепа же изменил присяге. Он же на Евангелии клялся в верности - и крест целовал! Конечно, во время смутного времени случались так называемые «перелеты» - по нескольку раз присягали разным самозванцам. Потом кого-то простили. Но по последствиям того, что сделал Мазепа — он и был предан анафеме.

- Почему Мазепа после Полтавы бежал к туркам?

- Он добрался до Бендер, которые тогда находились на территории Османской империи — это была ближайшая территория, с которой его бы не выдали Москве.

- Часть историков до сих пор считают, что Мазепа не предатель, а объединитель земель украинских в одно самостийное государство, а Полтава этому помешала…

- Экзотическая точка зрения. Да, тенденция к объединению могла быть. Но не у всех народов получается имперское строительство. Невозможно представить себе независимое украинское государство на рубеже 17-го и 18-го веков, зажатое между Российской, Османской империями и Речью Посполитой. У турков и поляков оно было бы дискриминируемым меньшинством — по вероисповеданию и национальному признаку.

- Последствия Полтавской победы?

- Для России — крупнейшая виктория, укрепление позиций империи как европейской супердержавы. Для гетмана Скоропадского — урезание прав (в том числе из-за предательства предшественника Мазепы). Вообще ограничение прав гетманщины - процесс неизбежный. Он в чем-то был сродни ликвидации удельных княжеств. Было бы странно, если бы при полном вхождении в империю власть гетмана на украинских землях сохранилась в полной мере.

- Крепостное право на эти земли пришло не сразу после Полтавы?

- Значительно позже, началось при Елизавете Петровне, воцарилось при Екатерине. Петру же надо было показать простому населению — Россия несет только освобождение. Кстати, это поляки считали крепостных рабами — но они такими не были, у них были гражданские права. Шляхта же относилась к крепостным крайне пренебрежительно, называя их быдлом.