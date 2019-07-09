«Я в Москве, она уехала»: после расставания с мужем Лолита залечивает душевные раны в Болгарии

Почти неделю, как Лолита Милявская огорошила подписчиков новостью о расставании с пятым мужем, тренером по игре в Сквош Дмитрием Ивановым, вся звездная тусовка надеется на их перемирие. Анита Цой, Андрей Малахов, Ирины Салтыкова и другие знаменитости, не говоря уже о поклонниках певицы, переживают за судьбу пары. Да и сама Лола на днях намекнула на отмену развода.

- Мы с Димой пока ещё муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность, — обратилась Лолита к комментаторам в Инстаграме.

К слову, с прессой певица не общается, предпочитая сообщать подробности в социальных сетях. Дозвониться артистке невозможно — лишь один из трех номеров ответил длинными гудками. Но...

- Вы ошиблись, - сообщил kp.ru уставший женский голос.

Между тем, в СМИ появились сообщения, что эпатажная Лола собирается рассказать всю правду о своей личной жизни в одной из передач на федеральном канале.

- Что? Впервые об этом слышу, - ответил kp.ru пока еще законный супруг певицы. - Я, по крайней мере, ни на какие ток-шоу не собираюсь. Да, я в Москве, работаю, вот буквально три минуты назад началась тренировка. А Лолита уехала, ее даже в стране нет.

Также информацию о телеэфире опроверг и директор артистки Алексей.

- Лолита сейчас в Болгарии, когда вернется — мне неизвестно, - кратко пояснил представитель артистки. - Но комментировать СМИ она ничего не будет…

- Почему? Ведь в Инстаграме Лолита Марковна охотно общается с подписчиками на эту тему, делится подробностями…

- Все подробности, которые она хочет сообщить, она уже сообщила. Сейчас ей это просто неинтересно, - заверил нас Алексей.

Напомним, несколько лет назад артистка приобрела большой участок земли в Болгарии, неподалеку от города Бургас, где теперь располагается сразу несколько построек. Еще год назад счастливая певица в интервью Андрею Малахову признавалась, что это — ее «место силы», и всю жизнь она мечтала жить в тихом, спокойном месте рядом с любимым человеком.

Дом Лолиты Милявской в Болгарии.

- Я помню, как мы радовались, когда приобрели этот участок земли, - говорила Лолита, показывая участок с двухэтажным особняком, с террасы которого открывается потрясающий вид на местные пейзажи. - Места было много, а когда приехали, то увидели, что сорняки ростом с мужа. Очень много времени потратили на обустройство дома, постройку бани, беседок. А отдохнуть при этом практически не получается. Порой приезжаю сюда на два-три дня просто чмокнуть собаку и вернуться обратно в Москву. Муж часто копается на приусадебной территории, весь ландшафтный дизайн он сделал сам. Подбирал каждый камушек, обустраивал, старался справиться с сорняками...

Тогда жен артистка на всю страну призналась в любви своему пятому супругу:

- Я не сомневаюсь, что мужа мне послал Бог. Мне нужно было восемь лет прожить с ним, чтобы понять это. Последний год я просыпаюсь с мыслью, что у меня есть такое счастье, это главный человек в моей жизни. Все было: мы и ругались, и иногда я думала, что вот-вот разойдемся. Такая естественная притирка. Он мог бы оставить меня уже раз двести, но его разумность, взрослое отношение к жизни не позволяли этого сделать, - радовалась Лолита.

Между тем, в нынешнем разладе певица винит именно себя. По ее словам, муж устал терпел ее выходки и «послал куда-подальше».

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