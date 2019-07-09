Трамп: Посол Британии в США — надутый дурак

Туманный Альбион был самым приоритетным партнёром США — не только в Европе, но и во всём мире. До недавнего времени. Пару дней назад британская газета Mail on Sunday опубликовала выдержки из секретных донесений посла Британии в США Кима Деррока домой, в Форин-офис (английский МИД).

Каким образом эти меморандумы попали в руки журналистов — вопрос отдельный, в связи с чем в британском правительстве уже начали внутреннее расследование. Потому как содержание было просто убийственным:

«Мы действительно не верим, что эта администрация [президента Дональда Трампа] может стать существенно более нормальной, не такой недееспособной, более предсказуемой, не столь расколотой на фракции, менее дипломатически неуклюжей и некомпетентной», — говорится в реляции.

Английский посол Ким Деррок в Белом домеФото: REUTERS

Не удивительно, что главный объект этого посольского отчёта, прочитав столь «лестные» характеристики, пришёл в ярость:

— Я не знаю этого посла [Кима Деррока], но мне неоднократно говорили, что он надутый дурак, — сообщил Трамп в твиттере. Скажите ему, что сейчас у США лучшие экономика и вооружение во всём мире. (Правда, по каким параметрам — президент не уточнил: например, у Америки самый большой госдолг среди всех стран: почти $20 триллионов; впрочем, не будем отвлекаться — прим. ред.)

Вместе с Дерроком хозяин Белого дома распёк и «главного виноватого» — премьер-министра Британии Терезу Мэй:

— Послу [Киму Дерроку] следовало бы поговорить с собственной страной, с премьер-министром Мэй, о провальных переговорах по Брекситу [выходу из ЕС]… Я говорил Мэй, как это реализовать, но она пошла собственной дурацкой дорогой, — написал Трамп в твиттере.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ: Уволят ли теперь посла?

Главный вопрос — что же теперь будет с главной скрепой западного мира, «евроатлантической солидарностью» между Потомаком и Темзой? Отвечает эксперт Валдайского клуба, колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски:

— В официальных дипломатических терминах всё это выглядит катастрофой. Минул едва месяц с визита Трампа в Британию, после которого стало казаться, что проблемы в британо-американских отношениях, начавшиеся после его избрания, миновали. Была надежда на укрепление партнёрства после Брексита, включая подписание [нового, более выгодного] торгового соглашения.

Впрочем, ситуация не так плачевна, как кажется. В течение двух недель у Британии будет новый премьер — вероятнее всего, экс-глава МИДа Борис Джонсон, с которым у президента довольно тёплые отношения. К тому же внимание Трампа всё время скачет от одного предмета к другому, и скоро, возможно, он об этом забудет.

Сейчас главный вопрос — как поступить с послом, сэром Кимом Дерроком. Лондон не может отозвать его прямо сейчас: это значит показать слабость и вселить в других дипломатов сомнение в поддержке со стороны Форин-офиса при аналогичных критических ситуациях. Например, он может уйти в длительный отпуск, а новый премьер-министр назначит и нового посла: это будет выглядеть вполне естественным и не связанным с нынешним инцидентом, — полагает Мэри Дежевски.

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