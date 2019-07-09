Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-09T17:47:23+03:00

Американский президент не встречался с представителем королевства, а свое высказывание сделал, основываясь на рассказах знакомых

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Американский президент в своем твиттере назвал посла Великобритании в США сэра Кима Дэррока «очень глупым парнем». При этом Дональд Трамп никогда с ним не встречался. Такой вывод президент сделал на основании рассказов тех, кто лично знаком с послом.

Однако Ким Дэррок первый назвал главу белого дома «некомпетентным». В секретных письмах, которые он отправлял в Великобританию, Дэррок писал, что карьера действующего американского лидера «может закончиться позорно». Очевидно, Трамп решил отреагировать на это через социальные сети.

- Дурацкий посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, не тот человек, от которого мы в восторге, а очень глупый парень. Он должен поговорить со своей страной и премьер-министром Мэй об их провальных переговорах по Брекситу, и не расстраиваться из-за моей критики о том, - пишет президент.

Позже Трамп сделал еще одну публикацию, где написал, что ему передали, что Ким Дэррок «напыщенный дурак». Он также попросил передать послу, что в США сейчас самая лучшая экономика и военное дело в мире. До этого Дональд Трамп заявлял, что Америка больше не будет иметь дело с послом Великобритании Дэрроком.

ИСТОЧНИК KP.RU