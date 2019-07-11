Россиян становится меньше. Почему?

- Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек, - посетовала недавно вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. «Комсомолка» вместе с экспертами разбиралась, что происходит.

Фокус с цифрами

У грустной статистики много причин. Одна из них - нежелание чиновников получать по шапке. Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.

- Но в какой-то момент такое занижение стало невозможным, потому что начали критически расти показатели смертности по другим заболеваниям, - отметила Голикова.

У чиновников на местах своя правда. Со смертностью от рака, болезней сердца и в авариях им было предписано бороться майскими указами президента. Судя по всему, там, где не получилось, в ход пошли канцелярские приемы.

- Но борьба со смертностью - работа, которая не может быть реализована в один-два года. У нас эта проблема в запущенном состоянии еще с 70-х годов, на ее решение нужны десятилетия. Мы же хотим «догнать и перегнать», - комментирует ситуацию старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова. - Специалисты давно говорили, что есть признаки подтасовки статистики, поскольку регионы стараются выглядеть более презентабельно. Не хочу сказать, что это нормально, но это неизбежная вещь, когда показатели вроде уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний нашей бюрократической машиной превращаются в такие же плановые установки, как выплавка чугуна и стали.

Потери в год - полмиллиона?

По итогам 2018-го статистика зафиксировала: население России сократилось. Впервые за 10 лет. В стране умерло на 224,5 тысячи человек больше, чем родилось. А поток мигрантов, который прежде покрывал эту разницу, стал не таким обильным. Так что нас стало на 87 тысяч человек меньше.

- Если продолжительность жизни у нас растет, то о рождаемости такого сказать нельзя, - рассуждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. - Мы входим в демографическую яму, где естественного прироста населения (только за счет рождаемости, без учета мигрантов) не увидим достаточно долго. Чтобы выйти в плюс, нужно, чтобы у каждой женщины рождалось минимум двое детей. Пока мы далеки от таких цифр.

Если материнский капитал и другие инициативы властей будут работать хорошо, возможно, через несколько лет нам удастся увидеть рост. Пока же к середине 2030-х годов эксперты прогнозируют сокращение населения.

- В самый критический период Россия может терять до полумиллиона населения в год, - говорит Шульгин. - Хорошо, если через 20 - 30 лет в стране будет 140 млн человек. Но все больше прогнозов, что в районе 120 миллионов.

Минус мигранты

Данные Росстата свидетельствуют: рождалось россиян больше, чем умирало, всего три года - с 2013 по 2015-й. Все остальное время рост населения давали мигранты. Но теперь эта тенденция не работает.

В прошлом году зафиксирован самый низкий с 2004 года показатель миграции - чуть меньше 125 тысяч человек. Почему?

- Ресурс русских людей, которые в 90-е и нулевые годы возвращались на историческую родину из стран бывшего СССР, практически исчерпался, - уверен Сергей Шульгин. - А новое поколение - это трудовые мигранты, у которых свои резоны. Они смотрят, где им выгоднее. Потенциальные переселенцы из Центральной Азии все чаще смотрят на Китай или Казахстан, а украинцы и молдаване предпочитают страны Евросоюза. Но наша ситуация не уникальна. Большинство развитых стран Европы проходят через аналогичные процессы. Там благодаря увеличивающейся продолжительности жизни естественный прирост населения колеблется вокруг нуля.

ЕСТЬ ИДЕЯ

За счет курильщиков

По словам экспертов, если касательно увеличения рождаемости силы властей очень ограниченны (нельзя же заставить человека заводить ребенка, если он этого не хочет), то с развитой медициной у нас больше шансов.

- Мы еще далеко не все возможное сделали, чтобы увеличить продолжительность жизни, - считает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев. - Хорошо бы увеличить расходы на здравоохранение. Пока мы тратим на медицину меньшую часть ВВП, чем страны Евросоюза. Хотя у них и ВВП выше. Можно хотя бы акцизы на табак повысить: и людям польза, и дополнительные деньги в бюджет, которые можно отдать больницам.

ВОПРОС ДНЯ

Как увеличить население страны?

Вадим КОЖЕНОВ, президент Федерации мигрантов России:

- Через 9 месяцев после пожара на Останкинской телебашне в августе 2000-го (телик местами не работал тогда несколько дней!) в стране был всплеск рождаемости. Предлагаю в пятницу вечером отключать все телевещание до утра понедельника. Кроме музыкальных каналов, для фона. А с запретом абортов и противозачаточных средств я не согласен.

Наталья ЧИСТЯКОВА, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН:

- Да никак! Есть объективная, сложившаяся структура населения, реальное стечение демографических процессов. При сложившейся ситуации противодействовать естественной убыли населения можно лишь за счет увеличения миграции.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, социолог:

- Материнский капитал - это отлично. Но я бы еще освобождал многодетные семьи от всех налогов (квартплата, само собою, сохраняется). Все же просто считается: если семья родила троих и больше будущих работников - она уже помогла государству.

Как увеличить население страны?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ГЕЗАНОВ, директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре:

- Все богатства России, которые вокруг существуют, надо передавать народу. Нефть продают за рубеж - от этих денег в каждую семью на каждого ребенка выдавать по 10 тысяч рублей. До 18 лет. Добыли алмазы, и какую-то часть прибыли - для людей. Землепользование - на народопользование!

Александр ТРИГУБЕНКО, хирург:

- Надо возвращать русские семьи из ближнего и дальнего зарубежья. Давать им не подъемные, а жилье и гарантированную работу лет на пять. И упростить получение гражданства. Наших в мире много! И, наверное, многие решат вернуться домой.

Максим АЛЕКСЕЕВ, многодетный отец:

- Надо многодетным мамам давать зарплату за то, что они мамы. У них работы дома столько, что мало не покажется. Если они родили много детей - государство просто обязано их содержать.

Ирина ВОЛЫНЕЦ, глава Национального родительского комитета:

- Нужно министерство семьи. Это ведомство будет формировать семейную демографическую политику. Орган и принимающий решения, и контролирующий их. Министр по семье и демографии будет отвечать за будущее нашей страны.

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