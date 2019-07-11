В окружении Джигарханяна ищут мошенников

Судьба разведенных супругов по-прежнему интересует поклонников. Если 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская время от времени появляется на телеэкранах вместе со своим другом Прохором Шаляпиным, то о 83-летнем Армене Джигарханяне последнее время не было слышно. Оказывается, недавно врачи боролись за его жизнь, о чем «КП» рассказал его близкий друг Артур Согомонян.

Две недели в реанимации: отказала почка

- Армен Борисович пережил трудные времена, собирался прийти в театр на спектакль «Мольер», но плохо себя почувствовал. Хорошо, что друзья регулярно навещают его и сразу же среагировали. Армен Борисович две недели провел в реанимации, - рассказал «КП» Согомонян. - Почка отказала. Врачи сделали операцию. Плюс он же человек в возрасте, от этого всевозможные недуги: и сердце дает сбои, и легкие. Много процедур ему делают, капельницы и так далее. Врачи бились за его здоровье, было все критично, мы переживали... К счастью, все позади. Сейчас он дома, приходит в норму.

- За ним ухаживает сиделка?

- Да, конечно. Он выходит погулять. Иногда куда-нибудь съездим с ним. В спокойном режиме.

Армен Борисович говорит, что не получил денег от продажи квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Живет в чужой квартире

- Армен Борисович сейчас в квартире на Арбате живет?

- Да.

- С Виталиной не общается?

- Нет, что вы! Слышать о ней не желает. Не простил. Ему неприятно, что его оставили у разбитого корыта. Ведь сейчас у Армена Борисовича вообще нет недвижимости. Всю жизнь работать и к 83 годам понять, что у тебя все украли!

- Но ведь квартира на Арбате, в которой он живет, осталась за ним?

- Нет. Половина принадлежит Татьяне Сергеевне Власовой (вторая жена. - Ред.), а половина - компании «Сфера». Но деньги Армен Борисович так и не получил (см. «конкретно»).

Я договорился с гендиректором «Сферы» Юрием Растегиным и Татьяной Сергеевной, чтобы взять у них квартиру в аренду для проживания Армена Борисовича. Он там живет, но юридически не имеет к ней отношения. Мы пытаемся хоть что-то Армену Борисовичу вернуть. Конечно, долго все тянется...

- Сторона Виталины заявляла, что все претензии с нее уже сняты...

- Неправда. Только в этом году, раньше не получалось, но все же возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Она не афиширует этого, и в прессе об этом еще не писали. Но уголовное дело возбуждено, чему Армен Борисович рад.

Он же писал жалобы. И вот после очередного (третьего. - Ред.) возражения прокуратуры уголовное дело все-таки возбудили - Следственное управление при МВД. Надеюсь, скоро оно дойдет до суда.

Виталина уже осуждена за незаконную установку видеокамер в кабинете Армена Борисовича, но это такая не очень-то серьезная статья (в октябре 2018 года Цымбалюк-Романовскую осудили по ч. 1 ст. 137 УК «нарушение неприкосновенности частной жизни», приговорив к 200 часам обязательных работ и обязав выплатить Армену Джигарханяну 200 тысяч рублей. - Ред.). Вот мошенничество - это намного серьезнее.

- Когда-то Армен Борисович написал завещание в пользу Виталины Цымбалюк-Романовской...

- Да, писал. Завещание по его просьбе аннулировано у нотариуса. Нет, брачного контракта они не заключали.

Виталина Цымбалюк-Романовская официально была замужем за Джигарханяном почти два года. Они поженились после 15 лет знакомства. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya

Обвинение не предъявлено

- Дело против Виталины Цымбалюк-Романовской по статье «мошенничество» возбуждено? - уточнила «Комсомолка» у адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова.

- Дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий в отношении Армена Борисовича Джигарханяна. Есть круг подозреваемых, в число которых входит и Виталина, но обвинение еще не предъявлено, поэтому преждевременно об этом говорить. Когда предъявят обвинение, тогда и будет официальная информация.

ДОСЛОВНО

«Очень больно и обидно наблюдать за происходящим»

Еще в прошлом году полиция проводила доследственную проверку по поводу лишения Джигарханяна жилья и дважды выносила отказ в возбуждении уголовного дела против Виталины Цымбалюк-Романовской. После этого Джигарханян подал жалобу в МВД. Вот часть этого письма.

КОНКРЕТНО

Суть претензий

При разводе артиста с Татьяной Власовой квартира на Арбате (в Староконюшенном переулке) была разделена пополам. Доля Джигарханяна в этой квартире была продана в 2017 году за 15 млн рублей. Продажей занималась Виталина Цымбалюк-Романовская. Покупателем стала компания «Сфера» в лице Юрия Растегина. Покупатель внес на счет Армена Борисовича вместо указанных в договоре купли-продажи 15 млн рублей только 7 млн 900 тыс. рублей (эти деньги со счета сняла Виталина по доверенности). Оставшуюся сумму, по словам покупателя, он передал наличными. Однако Армен Джигарханян уверяет, что никаких денег от сделки он не получил.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«У них был общий семейный бюджет»

Мы позвонили адвокату Виталины Цымбалюк-Романовской Ларисе Широковой.

- Лариса Анатольевна, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»?

- Пока я не располагаю такой информацией.

Ранее в интервью «Комсомолке» Широкова объяснила свою позицию:

- В том, что Виталина снимала деньги со счета мужа, на наш взгляд, нет ничего криминального. Они были в браке, у них был семейный бюджет, она распоряжалась деньгами, поскольку он не вникал в финансовые вопросы. Армен Борисович не пользуется расчетными счетами, не умеет снимать деньги в банкомате, в силу возраста и потому, что просто это ему было не нужно. Он доверял жене. И естественно, что она сняла деньги со счета, потому что она вела бюджет семьи, хозяйственные дела.

В ТЕМУ

У самой Виталины на момент развода с Джигарханяном квартир было целых три:

- трешка (134,5 м2) на Молодогвардейской улице, рядом с метро «Кунцевская»;

- однокомнатная (53 м2) в респектабельном поселке «Рублевское предместье» в Красногорском районе;

- квартира (71,3 м2) в Красногорске, в которой живут ее родители. Но по документам она принадлежит Виталине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах молодого любовника

Все произошло во время прямого эфира

Бывшая жена Армена Джигарханян лицом к лицу столкнулась со своей заклятой подругой Элиной Мазур. Спустя два года после скандальной пресс-конференции, где они швырялись друг в друга оскорблениями, Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую во время прямого эфира. (подробности)

ЕЩЕ

"Здоровье его плохо. Даже очень плохо": Джигарханян опять попал в больницу

83-летний актер борется с тяжелой формой диабета

Армен Джигарханян вновь попал в больницу. Продюсер Марк Рудинштейн не скрывает: состояние здоровья знаменитого актера вызывает у него опасение. "Виделись с ним перед моим отъездом в Гатчину. Он только вышел из больницы и сейчас опять туда попал. У него диабет страшный. В общем, со здоровьем его плохо. Даже очень плохо", - посетовал Марк Рудинштейн. (подробности)