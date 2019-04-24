"Здоровье его плохо. Даже очень плохо": Джигарханян опять попал в больницу

Армен Джигарханян вновь попал в больницу. Продюсер Марк Рудинштейн не скрывает: состояние здоровья знаменитого актера вызывает у него опасение.

"Виделись с ним перед моим отъездом в Гатчину. Он только вышел из больницы и сейчас опять туда попал. У него диабет страшный. В общем, со здоровьем его плохо. Даже очень плохо", - посетовал Марк Рудинштейн.

По признанию продюсера, во всем виновата бывшая жена мэтра. "Виталина эта его доконала. Когда Армен за день до свадьбы переписал на нее все имущество, она и ее подельники созвонились с одним человеком в Австралии. Наплели ему, что у Джигарханяна худо с головой. И тот прислал им сильнодействующие таблетки, которыми они и начали его травить. Сейчас с этим разбираются компетентные органы", - цитирует Рудинштейна "Экспресс газета".

С Джигарханяном кинодеятель дружит давно. "Он хотел, чтобы я стал директором его театра. Я ему сразу объяснил, что если соглашусь, то только на год, чтобы во всем этом хламе разобраться, а потом уйти", - сообщил Рудинштейн. Однако не сложилось. На тот момент продюсеру было за 70. Для руководящей должности это серьезный возраст, требующий много сил и энергии.

Как писал сайт kp.ru, здоровье Джигарханяна резко ухудшилось осенью 2017 года. Актер угодил в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. По его словам, она "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Вскоре суд вынес приговор Виталине. Пианистку признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете артиста скрытую камеру и подсматривала за ним.