Пугачеву снова преследует маньяк

Недавно в соцсетях и СМИ обсуждали инцидент с участием Аллы Пугачевой на Рижском вокзале Москвы. Напомним: певица вместе с семьей подъехала к своему личному вагону на лимузине и погрузилась в поезд. Многие сочли это барством, хотя такую услугу нередко оплачивают знаменитости, чтобы избежать повышенного к себе внимания.

Но незаметно проникнуть в вагон не удалось. Несмотря на то что Пугачева ушла со сцены 10 лет назад, ее по-прежнему сопровождает фан-клуб. Артистка до сих пор удивляется, как его члены узнают о ее перемещениях. Собственно, фанаты и сняли то самое видео на вокзале, наделавшее столько шума. На одном из кадров «КП» заметила назойливого поклонника Пугачевой, которого Алла Борисовна три года назад назвала маньяком.

АЛЛА ПУГАЧЕВА с Максимом Галкиным уехали в Ригу 30.06.2019.

«Ко мне не подпускать»

Тогда певица приезжала на вечер Раймонда Паулса в Санкт-Петербург. Около авто Аллы Борисовны постоянно крутился молодой мужчина. Артистка увидела его, когда выходила из машины. И тут же подозвала охрану.

- Вон того парня ко мне не подпускать! - указала на фаната Примадонна. А после добавила: - Он маньяк!

Поклонники Аллы Борисовны рассказывают, что этот мужчина преследует артистку во время всех ее выходов в свет.

- Мы его заметили еще в 2007 году на съемках ледового шоу, где Алла заседала в жюри. Этот парень ходил за ней, словно тень. Аллу Борисовну он раздражал, о чем она ему лично сказала. Но к замечанию артистки он не прислушался. Восемь лет назад он пытался пробраться в их с Максимом гостиничные апартаменты в Крыму. Незваного гостя выводили с охраной. Алла тогда сказала охране: «Ребята, запомните этого парня и больше не впускайте! Он опасен!» - рассказали нам в фан-клубе Аллы Пугачевой. - А в 2016 году на «Славянском базаре» в Витебске он выбрался на сцену, воспользовавшись моментом, когда Алла танцевала со зрителями под свой хит «Пригласите даму танцевать». Тогда он вел себя на удивление прилично. Покружился с АБ в танце и спокойно сел на свое место. С нами, с другими поклонниками он не общается. Мы даже не знаем, как его зовут и где он работает.

Странный фанат появился и во время недавнего отъезда певицы с Рижского вокзала. Как всегда, молча стоял в сторонке, пристально разглядывая артистку. Но Алла Борисовна его узнала, попросила закрыть окна в машине, где сидели ее дети, пока помощники звезды грузили в вагон чемоданы.

Фанаты заметили, что рядом с Пугачевой появился еще один охранник (ранее артистку сопровождал лишь водитель, который выполнял и функции телохранителя. - Ред.). Многие связали появление дополнительного бодигарда именно с навязчивостью фаната.

Этого молодого человека часто видят рядом с Пугачевой. Был он недавно и на Рижском вокзале Москвы. Артистка называет парня маньяком и старается держаться от него подальше.Фото: скриншот видео

«Стала пропадать еда»

Влюбленные поклонники преследовали певицу на протяжении всей ее карьеры. Когда Алла Пугачева жила в своей старой квартире на Тверской (это жилье давно уже находится в собственности ее дочери Кристины), фанаты атаковали ее круглосуточно. Они жили в ее подъезде, ночевали на лестничной клетке. Один из обожателей зашел еще дальше - периодически проникал по вентиляционной трубе в квартиру певицы. Алла Борисовна это заметила, только когда со стола стала пропадать еда. Об этом «Комсомолке» рассказала бывшая помощница артистки Людмила Дороднова (Люся), которая сейчас следит за порядком в доме Филиппа Киркорова.

- Он на Аллочке жениться хотел, - рассказала нам Люся. - Поселился этот мужик на чердаке, а оттуда был как раз выход на вентиляцию и на крышу. Он, как оказалось, по профессии архитектор. Как понимаете, найти лазейку в дом для него было нетрудно. Потом выяснилось, что он прожил на нашем чердаке две недели: когда дома никого не было, спускался, ходил по квартире.

Все выяснилось на Пасху. Я покрасила яйца, сыр купила, куличи. Все оставила дома. Вернулась с улицы, а на столе шаром покати - одни крошки. Вечером приехала с концерта Алла вместе с Ильей Резником, Кристиной и Володей (Пресняков, бывший муж Орбакайте. - Ред.). Алла с порога: «Мы проголодались!»

Я объясняю: «Алла, в доме даже хлеба нет!» Моя королева (так Люся любя называет Аллу Борисовну. - Ред.) удивилась. Я говорю: «Может, Кристина днем заходила, забрала...»

Кристина отвечает: «Теть Люсь, мы с Володей давно у вас не были!» И тут Женька Болдин (директор и бывший муж Аллы Пугачевой. - Ред.) говорит: «В доме, кроме нас, кто-то есть! Эй ты, выходи!»

Тут он и подал голос, спустился и сказал Алле, что приехал к ней из Ташкента. Мол, жениться на ней хочет. Мы вызвали милицию. Потом на чердаке нашли бритвенный прибор Болдина, полотенце Аллы. В тумбочке лежали деньги и украшения из золота, но он их не взял. За две недели он мог бы нас с Аллой прибить, а он никого не тронул. Сидел на чердаке, слушал песни Аллы в плеере. Если бы еду не таскал, мы бы, может, его так и не заметили. Через несколько лет я встретила этого человека на улице.

Он подошел ко мне: «Люся, вы меня не узнали?» Я не поняла сначала, кто это. А он говорит: «Это я, тот самый Карлсон, который жил у вас на крыше!»

КСТАТИ

Певицу выслеживал насильник и убийца

У Пугачевой есть основания опасаться излишне назойливых фанатов. После встречи с одним из поклонников артистка только чудом избежала гибели. Анатолий Нагиев загремел в колонию за изнасилование. По профессии он был киномехаником, поэтому в колонии мужчине доверили радиорубку. Там среди других пластинок он нашел первый альбом Пугачевой и стал бредить певицей. Желание ее увидеть стало настоящей манией. Освободившись из колонии, Нагиев отправился в Москву на поиски своего кумира. После концерта маньяк, отрекомендовавшись партийным работником, проник в гримерку звезды с букетом цветов. Как гласит легенда, Алла Борисовна не заподозрила подвоха и даже дала гостю визитку со своим домашним адресом. Чуть позже Нагиев чуть не расправился со звездой в лифте. От нападения артистку спасла бдительная консьержка, которая попросила его покинуть здание.

Анатолий Нагиев загремел в колонию за изнасилование. Фото: Из материалов уголовного дела

После провала задуманного Нагиев уехал из столицы. 4 июля 1980 года в полупустом вагоне поезда Москва - Харьков он изнасиловал и убил четырех женщин - двух проводниц и двух пассажирок. Тела своих жертв выбросил в окно поезда...

В сентябре 1980 года его задержали, а в октябре 1981-го расстреляли.

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Певица уехала с детьми в Юрмалу

По традиции на лето Алла Пугачева уезжает с семьей в Латвию. Там АБ всегда останавливается на шикарной вилле «Марта» (один из самых дорогих домов, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову, выставлен на продажу с солидным ценником в 15 миллионов евро) в центре Юрмалы.(подробности)

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