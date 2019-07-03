Вагончик тронется, скандал останется

Звездой в России быть неприятно. Заболеешь - и тут же полетят вопросы от публики: «А чего это вы о ней пишете? А чего это вы деньги на ее лечение собираете? А вот если бы мы, простые люди, заболели…» Гнева столько, как будто у каждого из комментаторов насильно вытащили из кармана купюру в 500 рублей. Умрешь - для виду посочувствуют, а потом снова заведут шарманку: «Не понимаю, с чего этой выдре столько внимания, каждый день сотни молодых людей умирают, и хоть бы слово кто о них написал»…

Сейчас Алла Пугачева - по счастью, живая и относительно здоровая - подъехала на лимузине к поезду на Рижском вокзале, прямо по перрону, как по проспекту. Никого она в процессе не задавила: платформа была отдельная, ехала Пугачева не по пассажирам, а аккуратненько, с черного хода. Это неправильно: как пояснили в РЖД, «подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы». Но ничего страшного не произошло.

Это опубликовали как забавную новость. В интернет-комментариях - шквал гнева, дубина народной войны.

Прямо к вагону певицу доставил Mercedes-Maybach черного цвета, цена которого составляет около 10 миллионов рублей. Фото: скриншот видео

Полный ассортимент: и откровенно хамские замечания («Если она не может уже доковылять до вагона, может стоит пользоваться креслом-коляской? Или бабуся боится, что от тряски челюсть выпадет?»), и с моралью («звезды не должны показывать такие примеры»), и с сопоставлением АБП и «обычных людей»: «Моего сына не пропустили встретить меня с тяжелым чемоданом, заставили через «прибор» пройти просветиться (а вдруг что в кармане пронесет!). А тут прям целый автомобиль и без проверки. Никогда у нас не будет порядка!!!»

Ну конечно, зря ее не «просветили»: вдруг Алла Борисовна везла на отдых в Латвию фугасы и базуку, чисто из любви к запаху напалма по утрам, такой вот звездный каприз. Пугачевой ставят в пример Киану Ривза, который однажды проехался в автобусе с простыми смертными, в то время как ее собственные заслуги ставят под сомнение: «Интересно, чем она заслужила, тем что до 70 лет на сцене под фанеру рот открывала?»

АЛЛА ПУГАЧЕВА с Максимом Галкиным уехали в Ригу 30.06.2019.

Комментарии про «бабусю» и «фанеру» - это, конечно, довольно жалкая попытка обесценить противника. А вообще мы имеем дело с обычным случаем классовой ненависти. То, что звезды не должны с высокомерием относиться к обычным людям, очевидно. Но его здесь и не было. Пугачева никому не хамила, никого не оскорбляла, ее, в общем-то, и на вокзале никто не разглядел, кроме тех, кто сделал злосчастное видео. Ну, пустили ее лимузин на перрон, видимо, из уважения и радости от встречи со звездой. А она не отказалась.

Интересно, были бы сами комментаторы скромнее, пройдя через сотни концертных залов и стадионов с восторженной публикой? Не воспользовались ни одной из услуг, которые им предлагают? Сами ходили бы с тяжелыми чемоданами?..

Но в любом случае, Пугачевой и прочим звездам впредь стоит быть осторожнее и не попадаться людям на глаза со своими привилегиями. Я бы посоветовал ей уже сейчас в расчете на следующий год начать рыть автомобильный тоннель от площади Рижского вокзала прямо к перрону.

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