2019-07-10T13:19:30+03:00
Телевизор

57-летнюю Екатерину Андрееву укусил козел

Телеведущая научилась доить коз в Греции
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Андреева.Екатерина Андреева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Екатерина Андреева по праву считается одной из самых красивых телеведущих. Глядя на знаменитость, сложно поверить, что в этом году ей исполнится 58 лет. У нее стройная подтянутая фигура и прекрасная кожа. Знаменитость не только успешная телеведущая, но и большая любительница путешествий.

Екатерина Андреева успешно ломает стереотипы о строгом лице новостей. Она ведет блог, где делится с поклонниками фото и видео своих вояжей.

Сейчас Екатерина Андреева находится в Греции. Не секрет, что знаменитость предпочитает активный отдых. Телеведущая отправилась в горы, чтобы лично увидеть, как готовят сыр. И с пылу, с жару отведать его.

Она разместила в блоге видео, в котором подробно описала процесс приготовления. Для этого звезде экрана пришлось залезть в пещеру и даже немного пострадать.

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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Дело в том, что Андрееву укусил местный козел. Однако инцидент не остановил смелую телеведущую от ее приключения. Она заклеила рану и отправилась в путь.

Сыр для знаменитости и ее подруги готовил местный пастух. "В горах - сыр всему голова. А вот какой сыр может быть в пещере? Пастух, похожий на героев сказаний о древней Элладе, легко управляется с представителями Золотого Руна... И, кажется, мне стало понятно, почему пастух счастлив. Он занимается любимым делом, получает за это хорошие деньги", - рассказала Андреева.

По словам знаменитости, в стаде, которое принадлежит пастуху, родилось 300 ягнят. "И это только за полгода. Каждый стоит 100 евро. Он их продал", - поделилась она.

Екатерина призналась, что ее и подругу научили варить сыр и доить коз. И пообещала поделиться новыми навыками в ближайшее время. "Сыр варит - богов Олимпа не стыдно угостить, коз доит - как виртуоз. Нас научил, в следующей серии увидите, что из этого вышло. А сам по горам крутым скачет, как молодой козлик. И в этой пещере мы еще раз осознали, как это здорово - есть, молиться, любить", - резюмировала Екатерина Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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