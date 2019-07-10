"Какого парня нашла за 10 евро!": 67-летний Олег Газманов на радость жене устроил горячие танцы

Олег Газманов более 20 лет счастлив в браке со второй женой Мариной Муравьевой. 17 лет разницы в возрасте нисколько не смущают супругов. Ведь главный "есаул" России по-прежнему находится в прекрасной форме.

Марина Муравьева опубликовала в блоге видео, на котором загорелый Олег Газманов снимает футболку, демонстрируя идеальный пресс. У 67-летнего певца нет ни грамма лишнего веса. Своей энергичностью он может дать фору молодым, а ведь 22 июля музыканту исполнится 68 лет.

"Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой? Помыла машину весело!.. Какого парня нашла за 10 евро. Ух! Огонь!", - подписала ролик роскошная шатенка.

marinagazmanova Заехала помыть машину...

Судя по хештегам к видео, супруги отдыхают в солнечной Италии. Сейчас там установилась по настоящему жаркая погода.

Марина постоянно хвастается подтянутым и мускулистым мужем. 50-летняя супруга певца публикует в своем блоге фото и видео с артистом. Отметим, Олег Газманов является мастером спорта по спортивной гимнастике.

Газманов и Муравьева живут вместе с 1997 года. Поженились они в 2003 году, когда у них родилась дочка Марианна. У певца также есть сын Родион от первого брака. К тому же он усыновил первенца Муравьевой. В программе "Секрет на миллион" Олег рассказывал, что влюбился в первого взгляда в будущую супругу. По его словам, у них, конечно, возникали в течение семейной жизни разногласия, но жена всегда умела сглаживать углы.