«Не стоит беспокоиться»: Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после очередного приступа дрожи. По ее словам, причин для беспокойства нет.
"Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться", - заявила канцлер в ходе пресс-конференции.
Ранее сайт kp.ru писал, что Меркель уже третий раз испытала на публике приступ дрожи. Трясти канцлера ФРГ начало в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. В Кабинете министров Германии поспешили успокоить, что с их лидером все в порядке.
Напомним, впервые канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня. Позже она вновь почувствовала недомогание во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
«КП» вместе с врачами разбиралась почему трясет канцлера Германии Ангелу Меркель. Врачи уверенны, ей нужно пройти детальное обследование.
Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.
ИСТОЧНИК KP.RU