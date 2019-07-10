«Не стоит беспокоиться»: Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-10T15:26:42+03:00

Канцлер Германии добавила, что причин для беспокойства нет [видео]

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после очередного приступа дрожи. По ее словам, причин для беспокойства нет.

"Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться", - заявила канцлер в ходе пресс-конференции.

Ранее сайт kp.ru писал, что Меркель уже третий раз испытала на публике приступ дрожи. Трясти канцлера ФРГ начало в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. В Кабинете министров Германии поспешили успокоить, что с их лидером все в порядке.

Напомним, впервые канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня. Позже она вновь почувствовала недомогание во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«КП» вместе с врачами разбиралась почему трясет канцлера Германии Ангелу Меркель. Врачи уверенны, ей нужно пройти детальное обследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719462" frameborder="0"></iframe> Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU