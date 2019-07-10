"У нее всегда водились деньги, но про своих парней она не говорила": сестра убитой в Москве стюардессы рассказала о ней

Родные убитой в Москве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой о случившемся узнали от журналистов. Мать, отец, старшая сестра и брат девушки живут в Набережных Челнах. Они до сих пор не могут поверить в случившееся.

Напомним тело девушки утром, 10 июля, в гостиничном номере отеля "Внуково-Вилладж" нашла горничная. Причиной смерти стало удушение. Известно, что накануне вечером Альбина заселилась в двухместный номер вместе с молодым человеком. Кто он, пока не знают не только следователи, но и близкие девушки.

"Комсомолке" удалось дозвониться до старшей сестры убитой, Ландыш Мухамедзяновой.

- Мы все просто в шоке! Это большое горе для нашей семьи. Нас ведь четверо детей было. Два года назад умер наш братик, теперь вот Альбину убили.

- По данным следствия в том отеле она была с молодым человеком вы знаете, кто он?

- Понятия не имеем. У нее не было никакого парня. Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя, по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек.

- Она давно стала работать стюардессой?

- Примерно год назад. Сначала устроилась в Казани, а потом переехала в Москву. Про работу она всегда рассказывала с энтузиазмом. В последний раз хвалилась, что летала в Китай.

Альбина не рассказывала кто помогал ей делать эффектные фотографии на дорогих курортах.Фото: vk.com

- Где она жила в Москве? Снимала квартиру?

- Говорила, что снимает квартиру вместе с подругами. Вроде как их шесть человек было. А вообще она мечтала купить квартиру. Деньги у нее, кстати, всегда водились. Она и маме отправляла и мне. Я ведь мать-одиночка, воспитывать сына тяжело. Но Альбина всегда мне помогала. Она часто к нам в Набережные Челны приезжала. В последний раз была на юбилее отца, 1 июня. Такая счастливая была, красивая, никто не мог подумать, что больше мы ее и не увидим.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". "Комсомолка" следит за ходом расследования.

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