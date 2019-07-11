Селфи на фоне митинга и леденцы "Stop Russia": народ ходит к зданию парламента Грузии, как на работу

Как по часам к 19:00 к зданию парламента стекаются видеокамеры, торгаши всем-всяким и митингующие и туристы, желающие посмотреть на протесты и сделать селфи на фоне грузинской революции.

- Я пару дней назад шла мимо - они песни пели. Сегодня вот что-то кричат. - Рассказывает мне солидная дама Елена из Казахстана. Она приехала в Тбилиси погулять на 4 дня.

- Это нормально, что людям дают высказаться. Пусть приходят и говорят, все, что думают. А правительство пускай слушает. - Рассуждает программист из Германии Девид. Он в Грузию приехал путешествовать. - Это демократия. В Париже бастуют «желтые жилеты». Во всех европейских столицах - в Вене, Берлине, Лондоне регулярно проходят Здесь ультранационалисты. Имеют право сказать, то, что думают.

Действительно. Так должно быть. И так есть в Грузии. Никто не отрубает электричество митингующим. Их сцена стоит целый день под палящим солнцем - ждет, когда к вечеру соберутся желающие высказаться. Экраны, ЖК-мониторы - все на месте. Тут не устраивают экстренно перекладку асфальта, чтобы огородить все строительным забором и таким образом всех с площади выжить. Сегодня вот (10 июля) даже полиции особо не было.

Что кричат со сцены митингующие, ясно без переводчика. В грузинском языке, видимо, нет слов «оккупация», «журналисты». Слышу слова Абхазия, Осетия, Путин, Гахария (министр МВД Грузии). Реже мелькает Саакашвили...

На огромном ТВ показывают заранее смонтированные ролики - молодые и старые грузины молча стоят, закрыв один глаз рукой. Это так выражается солидарность с невинными митингующими, потерявшими глаз от резиновых пуль полиции.

- Парень, актер, чуть не лишился глаза. Но его спасли. И девушка молодая (18-летняя Мако Гомури) потеряла один глаз. Вот так теперь их поддерживают. - Объясняет мне на очень ломанном русском молодой грузин.

- А что вообще говорят, можешь перевести?

- Эээээ, ну что Путин сказал, что грузины устроили геноцид абхазцев. А наши журналисты про эти его слова молчат. Зато Габунию обсуждают и его слова. Вы знаете про эту программу на «Рустави 2»?

- Знаю.

- Ну вот. Что мат , ну форма подачи, плохая у него. А сказал то, что все думают.

Журналисты на специальном парапете выставили свои камеры. Техника снимает сцену, сами они сидят, отвернувшись в другую сторону, болтают. Человек 100, может 150, слушают ораторов. Иногда аплодируют.

Народ ходит к зданию парламента на Руставели, как на работу. Бабульки, например, на проспекте продают семечки.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Туристы (их немного) делают селфи на фоне митингующих.

Бабульки на проспекте продают семечки. 2 лари за кулек (44 рубля). Орешки - 4 лари. Рядом стоит мальчишка с леденцами на палочке. Сердечки, петушки. На каждом наклейка "Stop Russia”.

- Ты сам это сделал? - спрашиваю его.

Не понимает по-русски. Задаю тот же вопрос на английском. Тоже не понимает.

Русских тут нет. Кроме меня. Вообще Тбилиси опустел как-то без наших туристов. На улицах тихо и спокойно.

Около десяти вечера стихает и Руставели. Все разъезжаются.

- Что они все сидят здесь, дураки! - ворчит продавец вина из соседнего магазина. - Тут же половина - геи. Лучше бы купили у меня что-нибудь. Самолеты не летают к нам из России теперь. Туристов ваших нет. Вино брать будете?

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