Тбилиси взорвали акции протеста: толпа требует увольнения оскорбившего Россию журналиста

Кто где бастует разобрать к полуночи уже очень сложно, так как все митингующие перемешались. Изначально было заявлено три точки акций протеста — на окраине города у редакции телеканала «Рустави 2», где вчера показали ставшую скандальной программу «Постскриптум». Ведущий Георгий Габуния в прямом эфире на всю страну позволил себе очень грязные высказывания в адрес президента России Путина и всего нашего народа. Не побрезговал даже вспомнить умерших родителей Владимира Владимировича. Еще вчера сразу после программы здесь собрались возмущенные такой наглостью грузины. Сегодня народу сюда пришло еще больше. Люди требуют от телеканала извинений и немедленного увольнения этого «недожурналиста», как его уже окрестили. Напомним, что телеканал от сделанного не отрекся, но Габунию от работы временно отстранил.

Геи — антигеи

Тем временем в центре города на проспекте Руставели тоже жарко. И антироссийским митингующим, которые сидят тут вот уже три недели, пришлось подвинуться. Их место с самого утра начали занимать блюстители нравственности, выступающие против гей-парада . Среди них много священнослужителей. Они пришли на Руставели с крестами и ремнями с пряхами, чтобы разгонять геев. На импровизированной сцене монахи пели молитву за нравственность и против геев.

Дело в том, что проведение гей-парада («Парада гордости», так он правильно называется) было назначено как раз на понедельник, 8 июля. Но ЛГБТ-активисты предусмотрительно отменили свое мероприятие, опасаясь протестов контр-антироссийски настроенных. Тех самых, кто возмущен программой «Постскриптум». И не зря.

Антироссийские митингующие сместились метров на четыреста в сторону площади Свободы. И продолжили с новой силой требовать отставки министра МВД. А после 20:00 к блюстителям нравственности примкнули и контр-антироссийские активисты.

Участники митинга у здания телеканалаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Теперь повестка дня поменялась. И контр-антироссийские требуют не только извинений перед всеми россиянами у телеканала и руководства страны, но и разогнать этих бесконечно митингующих, - рассказал «КП» один из участников контр-митинга, простой автомеханик Иракли Пахилава. - Люди возмущены, так как из-за все этой шумихи отменили самолеты из Москвы. Как теперь и на что жить простым грузинам, которые зарабатывали в туризме? А после всех этих заявлений по ТВ чего нам ждать? Новых санкций?

- А вы против чего вышли сегодня?

- Я против телевизионщиков. Ну и против геев заодно.

Вышли в центр города сегодня и сами ЛГБТшники, правда немного (основная масса послушалась своих предводителей и осталась дома ждать, когда назначат новую дату гей-парада). Они пришли, чтобы просто напомнить о себе и о правах всех сексуальных меньшинств.

Таким образом получилось, что антироссийские и контр-антироссийские митингуют буквально в нескольких шагах друг от друга. И подогревают страсти ЛГБТ и анти-ЛГБТ. Весь центр города оцеплен полицией, стражи порядка пытаются предотвратить столкновения. Но похоже, безуспешно. Первые стычки уже произошли.

С окраины города (от редакции «Рустави 2») митингующие тоже потихоньку стали перемещаться в сторону центра.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Да кто из русских после этого к нам приедет?» В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала за ругань в адрес Путина

В воскресенье 7 июля вечером на телеканале «Рустави 2» вышла итоговая, еженедельная программа. В самом ее начале телеведущий Георгий Габуния, обращаясь на русском, в крайне грубой форме передал «привет» президенту России Владимиру Путину. Заявил, что «его рабам» нечего делать на их красивой земле. Ролик в мгновении ока разлетелся по всему грузинскому, а потом и российскому интернету. Тут же к зданию редакции телеканала стали стекаться возмущенные грузины (подробности).

Грузия сама себе поставила мат: толпа вышла протестовать из-за антироссийских оскорблений «Рустави 2»

По мистической традиции, вся нечистая сила просыпается ночью. От майдана до антирусских протестов в Тбилиси — все эти шабаши гремели с наступлением темноты. Новое ЧП не стало исключением. Ночью прямо перед отменой авиарейсов между Россией и Грузией внезапно оскорблениями разразился телеканал «Рустави 2». Около минуты ведущий Георгий Габуния проклинал русских людей. На хорошем русском. Назвал нас рабами, оскорбил президента Путина и его покойных родителей. Ругался грязно — матом (подробности).

РЕАКЦИЯ

«Холод оздоравливает»: Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»

В Тбилиси продолжаются протесты. На этот раз они разгорелись из-за омерзительной выходки грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире канала «Рустави 2». Около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» он сыпал оскорблениями в адрес россиян и президента Владимира Путина. Ругался грязно — матом. Причем на русском языке (подробности).