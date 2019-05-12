Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водометы
Очередная, уже 26-я по счету субботняя акция протеста «жёлтых жилетов» во Франции 11 мая стала самой малочисленной за почти полгода их проведения. По данным полиции страны, на улицы французских городов в минувшую субботу вышли 18,6 тысячи человек, в Париже же манифестация собрала около 1,2 тысячи участников.
Правда, сами активисты утверждают, что в этот день по всей стране в демонстрациях против политики президента Эммануэля Макрона участвовали порядка 37 тысяч французов. Аналитики считают, что движение пошло на спад.
«После протестов на протяжении вот уже почти полугода «жёлтые жилеты» явно сталкиваются с проблемой мобилизации сторонников», - отметил обозреватель издания Une minute.
И тем не менее, без стычек с полицией, погромов и поджогов все равно не обошлось. Разгонять протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа правоохранителям пришлось не только в Париже, но и в других французских городах – например, в Лионе, Монпелье и Нанте, где субботние митинги собрали наибольшее число участников, сообщает Ouest France.
Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября.
«Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»