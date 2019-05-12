Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водометы

СЕГОДНЯ 03:13 2019-05-12T03:25:32+03:00

Прошедшие 11 мая манифестации стали самыми малочисленными за все время их проведения, но без столкновений с полицией не обошлось

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Очередная, уже 26-я по счету субботняя акция протеста «жёлтых жилетов» во Франции 11 мая стала самой малочисленной за почти полгода их проведения. По данным полиции страны, на улицы французских городов в минувшую субботу вышли 18,6 тысячи человек, в Париже же манифестация собрала около 1,2 тысячи участников.

Правда, сами активисты утверждают, что в этот день по всей стране в демонстрациях против политики президента Эммануэля Макрона участвовали порядка 37 тысяч французов. Аналитики считают, что движение пошло на спад.

«После протестов на протяжении вот уже почти полугода «жёлтые жилеты» явно сталкиваются с проблемой мобилизации сторонников», - отметил обозреватель издания Une minute.

И тем не менее, без стычек с полицией, погромов и поджогов все равно не обошлось. Разгонять протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа правоохранителям пришлось не только в Париже, но и в других французских городах – например, в Лионе, Монпелье и Нанте, где субботние митинги собрали наибольшее число участников, сообщает Ouest France.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704380" frameborder="0"></iframe> «Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией

ИСТОЧНИК KP.RU