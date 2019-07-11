«Мой друг ищет девственницу. Цена 5000 долларов»: "КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой, которую пытались продать в Москве

В распоряжении редакции "КП" попала переписка 16-летней Вики и некоего Юрия, которому в операции по продаже девственности отводилась роль пикапера. Он познакомился с девушкой в социальной сети. Судя по сообщениям, которые он отправлял, мужчина старался быть учтивым и обходительным. В переписке он часто склоняет Вику к разговору о сексе. Заметим, что общение велось не один день. Мужчина постоянно пытался подвести девочку к нужной теме. И когда настал удобный момент, предложил Вике продать свою девственность за 5000 долларов.

Юрий

Также из переписки следует, что Юрий всецело осознавал, что Вике еще нет 18 лет. В какой-то момент разговора он аккуратно интересуется, рассказывала ли девочка своей маме про это общение. И когда получает нужный ответ, то поощряет секретность школьницы.

Вике всего 16 лет

Вторым участником, соответственно тем самым, которого и задержали во время операции, стал 32-летний Саид. Его задержали 9 июля в одном из ресторанов Москвы, когда он пытался продать Вику в сексуальное рабство за 500 000 рублей. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». "КП" нашла этого самого Саида. Оказалось, что в обычной жизни Саид воспитывает сына, и вообще его страница в социальной сети переполнена фотографиями с детьми.

Саид с сыном

С первого взгляда аккаунт мужчины создает впечатление, что Саид образцовый отец и вообще очень сильно любит играть с детьми. Если не брать во внимание, что в другой жизни Саид – торговец детьми для сексуального рабства.

"КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой

"КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой

"КП" достала переписку работорговца с 16-летней девочкой

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