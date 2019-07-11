«В школе ее считали самой красивой»: Друзья девочки, которую пытались продать в рабство за 500 тысяч, рассказали подробности о жизни школьницы

Вика из интеллигентной семьи. Ее мама долгое время работала директором школы в маленьком городке Ибресинского района Чувашской Республики. Папа девочки также работал педагогом в местной школе. Ни родители, ни друзья не ожидали, что девочка могла попасть в руки работорговца. Никто даже подумать не мог, что у Вики появятся сомнительные знакомые, предложившие продать девственность. Друзья школьницы говорят, что Вика всегда была общительной, всегда была в центре внимания и доверяла людям. Что и сыграло со школьницей злую шутку.

Вика намеревалась продать девственность в Москве

- В школе она была самой красивой. Она всегда нравилась ребятам, – рассказала подруга девочки из школы. – Парни всегда липли к Вике, потому что она была веселой и обаятельной.

Как удалось выяснить сайту kp.ru, девочку уже три дня пытаются отыскать родители и друзья. Вика пропала несколько дней назад. Мама и папа думали, что их дочь поехала в Казань к своей подруге, но это оказалось просто прикрытием: Вика заранее подговорила близкую знакомую наврать родителям о ее местонахождении.

Мужчину зовут Саид, ему 32 года

9 июля Вика оказалась в одном из отделений полиции в Москве, когда правоохранители в ходе операции задержали мужчину, который пытался продать девушку в сексуальное рабство. Мужчину зовут Саид, ему 32 года. Именно он договаривался с покупателем об условиях сделки. В ранее установленных условиях говорилось, что покупатель получает в свое полное распоряжение 16-летнюю девственницу, и с момента заключения договора он может делать с Викой все, что пожелает. Как выяснили журналисты "КП", Саид - не единственный участник преступной цепочки. До встречи с ним с Викой общался другой мужчина по имени Юрий. Это он познакомился с подростком и вывел ее на деликатный разговор, в котором и предложил продать девственность за 5000 долларов.

Сначала с Викой общался мужчина по имени Юрий

Сейчас девочка находится под присмотром врачей. В скором времени ее передадут родителям.

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