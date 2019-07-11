В Мытищах горит Северная ТЭЦ

В двенадцатом часу дня четверга, 11 июля,в службу спасения поступило более десятка сообщений о возгорании в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах. Люди рассказывали об огромных клубах дыма и языках пламени. Позже в соцсетях появились многочисленные видео, снятые очевидцами. По предварительным данным, горит Северная ТЭЦ. Правда пока эту информацию официально не подтверждают.

- Пожарные выехали на место ЧП, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719605" frameborder="0"></iframe> Пожар на Осташковском шоссе.

Дозвониться до ТЭЦ нам не удалось. Все телефоны, которые есть в открытом доступе, не отвечают. Прокомментировать ситуацию мы попросили Мосэнерго, однако, услышав о теме звонка, в приемной руководителя просто бросили трубку. В то же время источники "КП" сообщают, что людей в горящем здании не было. Сохраняется угроза распространения пожара на строящееся здание общежития неподалеку.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ДОСЬЕ "КП"

ТЭЦ-27 (первоначальное название — Северная ТЭЦ) расположена в Мытищинском районе Московской области. Электростанция обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного и резервного топлива используется природный газ.

ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией в системе Мосэнерго. Строительство электростанции началось в 1987 году, 25 декабря 1992 года на Северной ТЭЦ были введены в эксплуатацию первые водогрейные котлы. Первый энергоблок ТЭЦ-27 введен в эксплуатацию в 1996 году, второй энергоблок — в 1998 году. Суммарная электрическая мощность двух энергоблоков составила 160 МВт, суммарная тепловая мощность — 1100 Гкал/ч.