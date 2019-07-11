К тушению пожара на ТЭЦ в Подмосковье присоединилась авиация и пожарный поезд

В 11.11 четверга, 11 июля пожар вспыхнул на территории Северной ТЭЦ, в подмосковных Мытищах. Сейчас в тушении задействованы более ста человек и 32 единицы техники. Но, учитывая сложность пожара, подключить к тушению решено авиацию, а также пожарный поезд.

- Принято решение задействовать пожарный поезд. Он уже выехал к месту ЧП. Кроме того, готов к вылету пожарный вертолет. Пилот ждет команду,после которой он приступит к тушению, - сообщили последние данные о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Известно, что сотрудники ТЭЦ покинули здание самостоятельно сразу после того как сработала пожарная сигнализация. Источники "КП" в экстренных службах сообщают о восьми пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Все они - сотрудники автомастерской, располагающейся неподалеку от места ЧП.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров.

Ранее очевидцы сообщили об отключении электроэнергии в многоквартирных домах города Мытищи. Напомним, ЧП случилось на ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. Пока локализовать возгорание не удалось.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

В связи с произошедшем возгоранием на Волковском шоссе ограничено движение в городе Мытищи по Волковскому шоссе на пересечении с Олимпийским проспектом и Осташковским шоссе.

Маршрут объезда по Ярославскому шоссе через Олимпийский проспект и с МКАД по улице Трудовая.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращайтесь в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.