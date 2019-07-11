2019-07-11T17:30:13+03:00
Звезды

Юру Шатунова прооперируют повторно

Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии певца
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юрий Шатунов.Юрий Шатунов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Юрию Шатунову, которого экстренно прооперировали в Москве несколько дней назад, предстоит повторное хирургическое вмешательство. 45-летний певец последнее время выступал на обезболивающих и антибиотиках, однако лекарства не помогли.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился подробностями о состоянии здоровья Юрия Шатунова. "Прошло несколько дней после операции. Отек спадает и в ближайшее время Юре будет сделана еще одна операция", - написал Разин в блоге.

Музыкант отметил, что новое хирургической вмешательство связано со стоматологией: "Основное заболевания спровоцировало воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдет хорошо".

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Состояние здоровья Юры Шатунова в настоящий момент удовлетворительное
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Отметим, проблемы со здоровьем у Юрия Шатунова возникли на гастролях. Певец почувствовал себя плохо во время выступления группы "Ласковый май" в Новороссийске. Он пожаловался на резкую зубную боль, пришлось вызывать врача. Выяснилось, что у музыканта возникли осложнения. Артист на ногах перенес простуду, думал, что проблему решат антибиотики. Но ситуация лишь усугубилась, и певца пришлось экстренно госпитализировать. Его увезли в Москву, где была проведена операция под общим наркозом.

Напомним, после ухода из группы "Ласковый май" Юрий Шатунов уехал покорять Германию. Там звезда 90-х, прославившийся благодаря всенародно любимым хитам "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер, выучился на звукорежиссера и записал свой первый сольный альбом. Вокалист проживает в Мюнхене вместе с женой Светланой и двумя детьми: 12-летним сыном Дэннисом и 6-летней дочерью Эстеллой. Музыкант много гастролирует по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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