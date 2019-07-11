2019-07-11T19:28:24+03:00
Звезды

Опухшая Бузова еле ходит

Поющая ведущая из-за адреналина не почувствовала боль во время шоу "Форт Боярд"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова травмировалась во время съемок нового сезона "Форт Боярд". Поющая ведущая подвернула ногу, в результате чего лодыжка распухла. Артистке потребовалась помощь медиков.

"Поняла, что не могу ходить", - призналась Ольга Бузова в своем блоге. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила, что у нее "все опухло и тело в синяках".

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Тот самый Паспарту...
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"Оля вернется в Москву не только с впечатлениями, но и с забинтованной ногой. У нее сильное растяжение ноги: подвернула ее. Когда это произошло, не понятно. Может, во время испытания, может, просто на территории форта. Из-за адреналина Оля не почувствовала боль и спокойно прошла все испытания", - цитирует директора Бузовой teleprogramma.pro.

Отметим, во время испытания у певицы случилась истерика. Она оказалась в телефонной будке, где ей предстояло разгадать головоломку от старца Фуры и в то же время принять настоящий душ из тараканов и мух. Бузова истошно кричала и плакала, оказавшись в замкнутом пространстве. Насекомые так и норовили залезть к ней в ухо или волосы.

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С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась никогда...
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"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда... Не буду ничего говорить, все увидите сами... Но было сложно. Очень", - написала звезда в своем блоге.

Когда певица добралась до отеля, то почувствовала, что с ногой что-то не то. "Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла, но у нас очень насыщенный график. По возвращении в Москву у нее съемки на шоу «Дом-2». После лобного места ее осмотрит врач", - уточнил представитель Бузовой.

Затем певица улетает на гастроли. "Речь об отмене не идет", - заверил пиар-директор звезды.

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Тут мы еще чистые, без травм, красивые, счастливые и в предвкушении
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Съемки обновленной версии передачи "Форт Боярд" проходят во Франции. Новым ведущим шоу стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. В телеигре участвуют десять команд по пять человек в каждой. За сокровища борются телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и многие другие.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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