Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине

Как только бывшего украинского добровольца, воевавшего в АТО, гражданина Италии Виталия Маркива суд города Павия (провинция Ломбардия) приговорил к 24 годам тюремного заключения за убийство на Донбассе итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, россиянина (уроженца Славянска) Андрея Миронова, а также за попытку убийства французского репортера, многие начали гадать, чем ответят на приговор на Украине. В том, что ответят, сомнений не оставалось. Как и в том, что уроженцы Украины, проживающие или гастарбайтерствующие в Павии и окрестных городках, сыграли немалую роль в том, что суд дал больший срок, чем просило обвинение. Прокуроры просили 17 лет, но суд, насмотревшись на пришедших на заседание украинцев в вышиванках, тем самым устроивших акцию протеста, решил не мелочиться.

И сомнений, что на Украине отреагируют на жесткий приговор, не оставалось. Вопрос был лишь в том, в чем эта реакция выразится. Украина, как говорится, и в этот раз не подвела. Лидер Радикальной партии, безнадежно опустившейся в предвыборной гонке, Олег Ляшко бескомпромиссно потребовал от президента Зеленского добиться освобождения осужденного Маркива. Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения осужденного убийцы на Родину. Как-то не заметив одного скромного обстоятельства, Виталий Маркив, перебравшийся в Италию в 2003-м году и получивший там итальянское гражданство, уже и так находится на своей новой Родине, в Италии.

Виталия Маркива суд города Павия (провинция Ломбардия) приговорил к 24 годам тюремного заключения

Но круче всех «отличился» бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора», нынешний депутат Верховной рады Украины, заместитель главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, советник Главнокомандующего Вооружённых сил Украины и кандидат в народные депутаты от Единого националистического блока Дмитрий Ярош. Этот деятель призвал украинские правоохранительные органы и «предпринимателей-патриотов» к захвату граждан Италии в качестве заложников, чтобы, осудив их затем по надуманным обвинениям, обменять на итальянского же гражданина Маркива.

- В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом деле Виталия Маркива, предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину, - написал Ярош на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014–2019 годов и будем долго судить. А потом наш «самый объективный» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении.

Прекрасный универсальный рецепт в традициях обычных уголовников, а равно и террористов. «Необычайные приключения итальянцев» на Украине, которые могут обеспечить им радикалы Незалежной (ведь речь идет о захвате иностранных туристов не только государственными органами, где хоть как-то надо соблюдать какие-то минимальные права, а и просто «патриотами», с непредсказуемыми последствиями) в любой удобный момент могут приключиться и с немцами, и с французами, с британцами, австрийцами, чехами и т.д. Да с кем угодно, кто вызовет недовольство Яроша и компании украинских неадекватов, прикрывающихся националистическими и патриотическими лозунгами.

Прекрасный показательный урок для Европы о том, кого они поддерживают все последние уж скоро как шесть лет. Ярош уже предлагал перейти к такой террористической тактике в отношении граждан России, но Европа тогда очень постаралась не заметить этого. Заметит ли сейчас? Или будет ждать до первых заложников?

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