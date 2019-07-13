Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Народный депутат Украины, бывший лидер организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил захватывать итальянцев, находящихся на территории Украины. Об этом он заявил после оглашения итальянским судом приговора бывшему бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.
"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину", — написал Ярош в Facebook. Он также заявил, что после заключения под стражу этих людей нужно обвинить в участии в «незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР», после чего «долго судить» и приговорить к пожизненному заключению.
Ранее суд итальянского города Павия приговорил бывшего бойца Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, который имеет как украинское так и итальянское гражданство. Суд признал участника вооруженного конфликта на востоке Украины виновным в участии в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли и приговорил его к 24 годам лишения свободы.
Власти Украины назвали этот приговор несправедливым и пообещали обжаловать его. Президент страны Владимир Зеленский поручил прокуратуре и МИД добиться возвращения Маркива на родину.
* "Правый сектор" - организация, запрещенная в России.
ИСТОЧНИК KP.RU