Вахтанг Кикабизде – «Комсомолке»: Я всегда готов петь для русских

Секретные заработки Вахтанга Кикабидзе в нашей стране «рассекретил» актер Борис Клюев. По словам звезды сериала «Воронины», 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции.

- Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты. При этом в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать, - сообщил Клюев в последнем интервью, добавив также, что на праздниках в России зарабатывают София Ротару и Верка Сердючка, которые затем направляют заработанные средства на АТО.

После этих разоблачений Борис Владимирович трубку не берет. А вот до Кикабидзе «КП» дозвонилась с первого раза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720017" frameborder="0"></iframe> Вахтанг Кикабидзе рассказал про корпоративы.Алена МАРТЫНОВА

- Вахтанг Константинович, здравствуйте. Вы наверняка уже в курсе, что наш актер Борис Клюев… Вы кстати знаете его?

- Я фамилию знаю, не могу вспомнить, кто это. Лично не знаком.

- Ну, популярный актер, в кино, сериалах снимается. И вот он сказал, что вы по России ездите с тайными корпоративами.

- Я уже знаю, мне с утра звонят, четыре редакции и два журналиста еще.

- А можете сказать, вы когда у нас последний раз были?

- Восемь или девять лет тому назад. Нет, больше. Как война началась, меня ни в одном российском городе не было! С 2008 года.

- То есть никаких корпоративов, ни за какие деньги…

- Все время звонят мне, просят приезжать, приглашают. Я не еду.

- А когда и куда вас последний раз звали?

- В Москву… На гастроли звали. Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация.

- Но вы же разделяете Россию и русских. Если русские друзья вас позовут на нейтральной территории выступить – поедете?

- Я всегда говорю, что народ и политика – это разные вещи. При чем тут народ. Конечно, в другой стране я бы согласился. Я всегда готов петь для русских, но не в России. У меня уже правнучка, понимаете. Я когда что-то говорю, за свои слова отвечаю. Я в свое время сказал, что мне будет неудобно смотреть моим детям в лицо, в глаза, после того, как танки вошли, и мне вручили из России орден Дружбы народов, от которого я отказался. Вот и весь разговор.

- Если все знают, что вы такой принципиальный человек, почему постоянно всплывают эти тайные корпоративы? Это же не первый подобный разговор.

- Многие, многие говорят. Недавно какой-то армянин-депутат мне звонил, и сказал, что я куда-то там приеду… Это провокация обычная.

- А в Грузии вам претензии предъявляют, мол, чего ты к русским ездишь?

- Они знают, что если я скажу, после этого выполняю. Никто даже не сомневается в этом. О чем разговор. А когда какие-то артисты говорят, это их темы. Каждый должен за себя отвечать. Я не собираюсь их ругать – их проблемы, пусть сами разбираются. Клюеву большой привет передайте.

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