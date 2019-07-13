2019-07-13T15:57:06+03:00
Звезды

«Гримерка была отдельная»: Лобода опровергла скандал на фестивале «Белые ночи»

Певица уверяет, что по-хорошему рассталась с организаторами
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Певица уверяет, что по-хорошему рассталась с организаторамиПевица уверяет, что по-хорошему рассталась с организаторамиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Очередной скандал с участием Светланы Лободы - якобы артистка разругалась с организаторами питерского фестиваля «Белые ночи» из-за того, что вынуждена была делить гримерку с другими артистами. Говорят, «суперзвезда» требовала отдельное помещение в то время, как остальные артисты – Николай Басков, Дима Билан, Ирина Дубцова и многие другие - тихо-мирно потеснились. Правда, источник информации анонимный – никаких достоверных подтверждений инциденту пока нет. Организаторы фестиваля скандал не комментируют, а вот сама Лобода уже опровергла конфликт в своем Инстаграме.

- Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале не было, - написала певица. – И как говорил Булгаков: «Не читайте до обеда газет». Там столько разной хрени!

Концертный директор звезды Нателла Крапивина сообщила чуть больше подробностей.

- У нас все хорошо, с организаторами расстались, обнимаясь, - рассказала Крапивина kp.ru. – Гримерка у Светланы, конечно, была отдельная.

Сейчас, как рассказала PR-директор Лободы Дарья Бурлакова, организаторы требуют опровержения от журналистов, распространивших недостоверную информацию.

Напомним, на днях Лобода попала в неприятную историю с публикацией в своем Инстаграме чужих снимков: певица выложила фотографию обнаженной девушки в стойке на руках и не указала первоисточник. В результате подписчики решили, что на фото Светлана и принялись на все лады нахваливать ее фигуру. Но оказалось, что в кадре американская блогерша, которая ведет в соцсетях страницу о йоге и снимается исключительно обнаженной. Девушка обвинили «российскую селебрити» в воровстве – «Она выдает меня за себя!» и заявила, что Лобода к тому же отфотошопила ее фигуру, чтобы та выглядела более стройной.

За последнее время певица уже не раз попадала в скандальные хроники – сообщалось, что артистка нарушает регламент выступлений, опаздывает на репетиции и требует завышенный гонорар, а после выхода песни "Суперзвезда" просит называть ее исключительно по имени-отчеству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной

Как сообщают СМИ, певицу не устроило, что организаторы фестиваля "Белые ночи" не предоставили ей отдельное помещение для подготовки к выступлению (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Правительство Шри-Ланки снизит сборы авиакомпаний для привлечения потока туристов
Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура
Трамп обвинил РФ и Китай в желании "ободрать США"
Российский сомнолог рассказал, сколько часов сна нужно человеку
В Афганистане по меньшей мере три человека погибли при атаке на отель
МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80
В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном
Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала