2019-07-13T17:55:15+03:00
Звезды

Юра Шатунов приходит в себя после операции

Певец уезжает на реабилитацию в Сочи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас здоровье звезды постепенно восстанавливается.Сейчас здоровье звезды постепенно восстанавливается.Фото: Михаил ДЕНИСОВ
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Известие о том, что Юре Шатунову необходима срочная операция, стало громом среди ясного неба для его преданных поклонников. Ситуация была очень серьезная: медики опасались, что воспаление может перейти на мозг. Врачи сделали все от них зависящее. Теперь солист культовой группы "Ласковый май" приходит в себя и в ближайшее время улетит поправлять здоровье поближе к морю.

"Юра Шатунов идет на поправку. Он пока еще в Москве со своей семьей. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах", - успокоил публику продюсер Андрей Разин в своем блоге.

Музыкант поблагодарил фанатов, которые следили за состоянием здоровья любимого певца. "После периода реабилитации в Сочи Юру ждет продолжение тура по городам России", - пообещал Разин.

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Рядом с прооперированным Юрой Шатуновым находится его семья
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Напомним, во время гастролей в Новороссийске Юру Шатунова стала мучить сильная зубная боль, а затем воспалилась гайморова пазуха. Как выяснилось, 45-летний на ногах перенес простуду, а осложнения проявились в виде сильнейшей зубной боли. Он пил антибиотики и обезболивающие, однако лекарства не помогали.

Артисту пришлось срочно обратиться за помощью к специалистам. Певца госпитализировали в местную клинику, где врачи оказали ему помощь. Позже у артиста выявилось ухудшение: воспалилась гайморова пазуха. В Москве ему сделали срочную операцию, так как у врачей было опасение, что жидкость попадет в мозг. Сейчас здоровье звезды постепенно восстанавливается.

Правда, Андрей Разин буквально на днях заявил, что исполнителю нужно еще одно хирургическое вмешательство. "Состояние здоровья Юры Шатунова в настоящий момент удовлетворительное, отек спадает. Но в ближайшее время Юре будет сделана еще одна операция. Это связано уже со стоматологией...", - отмечал продюсер.

Позже директор Шатунова опроверг эту информацию, сообщает teleprogramma.pro. Аркадий Кудряшов отметил, что Юрий получает весь необходимый медицинский уход. Ему делают уколы, промывания, но о новой операции речи не идет. Директор напомнил, что Разин не сотрудничает с экс-солистом его группы без малого 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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