2019-07-11T17:36:05+03:00
В мире

Меркель не смогла выслушать гимн Германии стоя

Что будет со страной, если канцлер будет не в силах исполнять обязанности по состоянию здоровья
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель.Канцлер ФРГ Ангела Меркель.Фото: REUTERS
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Нынешняя Германия всё больше становится похожей на Россию времён президента Бориса Ельцина, когда здоровье (вернее, нездоровье) первого лица становилось вопросом государственного масштаба. А заодно и предметом для кривотолков.

Как сообщает газета Bild, в четверг на встрече с «сестрой по оружию», премьер-министром Дании Метте Фредериксен, канцлер ФРГ Ангела Меркель не смогла выслушать национальный гимн стоя. Точнее говоря, имелись опасения, что 64-летней женщине это окажется не по силам — поэтому в протокол заранее внесли изменения, поставили стулья. И две высоких гостьи слушали божественные звуки сидя.

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен для канцлера ФРГ Ангелы Меркель поставили стул, гостье пришлось присесть рядом. Фото: REUTERS

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен для канцлера ФРГ Ангелы Меркель поставили стул, гостье пришлось присесть рядом.Фото: REUTERS

При этом днём ранее, в среду, госпожу Меркель била странная дрожь на встрече с премьером Финляндии Антти Ринне. Такая же «трясучка» у неё наблюдалась 18 июня, на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским, а также 27 июня в ходе беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Из-за дрожи Меркель разрешили слушать гимн сидя.

Официальный Берлин даёт об очевидном недомогании канцлера крайне скупые комментарии, а медики теряются в догадках. В беседах с «КП» они выдвигали самые разные предположения — заболевание щитовидной железы, крайнее утомление, побочный эффект психостимуляторов…

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Нового канцлера могут назначит хоть сейчас. Но — некого…

Главный вопрос — что будет, если Меркель действительно не сможет исполнять обязанности из-за состояния здоровья?

— Канцлер — должность не избираемая, а назначаемая: на этот пост человека выдвигает партия, победившая на выборах (или их группа). Поскольку сейчас большинство в Бундестаге принадлежит коалиции ХДС/ХСС и СДПГ (так называемый «Блок Меркель»), теоретически депутаты могут в любой момент простым большинством назначить нового канцлера, — сообщил «КП» эксперт по Германии Андрей Шмидт. — Такое уже бывало — например, когда в 1982 году канцлер Гельмут Шмидт попытался сколотить полностью однопартийное правительство, другие партии выдвинули ему вотум недоверия, и его сменил Гельмут Коль.

Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

Более интересный аспект — кто может сменить Меркель, если она сейчас (до парламентских выборов-2021) будет вынуждена оставить пост?

— По идее, таковой может стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр — нынешний партийный лидер крупнейшей партии, ХДС, — полагает эксперт Андрей Шмидт. — Однако избиратели считают её лишь «более молодой версией Меркель» и не видят в ней надежды на коренные реформы, например, прекращение миграционного кризиса. Меркель долгое время вычищала любую политическую конкуренцию — и сейчас её собственная партия вместе со всей страной превратилась в заложницу её состояния здоровья.

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За последние недели только ленивый не обсудил здоровье Ангелы Меркель. Поводом для разговоров послужили три приступа необъяснимой дрожи канцлера Германии, случившиеся с разницей в несколько дней (подробности).

Нежелезная фрау Меркель.Меркель снова стало плохо на официальной встрече. От чего же трясёт канцлера Германии?

ИСТОЧНИК KP.RU

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