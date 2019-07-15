Профессора-биндюжники, богатые тоже плачут, дышала ночь восторгом сладострастья и Собчак против КВН

На этой неделе пришло долгожданное известие о резком повышении доходов населения. Солидная буржуазная газета, известная своей склонностью к тщательной проверке фактов, сообщила, что зарплата рядовых грузчиков в аэропорту "Шереметьево" возвысилась с 45 тыс. р. до 200 тыс. а бригадиров – даже до 300. Предполагается, что в результате таких решительных мер, обстановка с выдачей багажа, порушенная инновационной реформой, нормализуется. Не сразу, конечно, скоро только кошки родятся, но где-то в середине августа обещано возвращение к дореформенному, т. е. нормальному состоянию.

Известие было столь соблазнительным, что кто только не задумывался: "Я бы в грузчики пошел, пусть меня научат!". А уж товарищи ученые, доцента с кандидатами (да тут и доктора с профессорами присоединятся) и вовсе ломанулись бы в грузчики шумною толпой. В отличие от начальника ученых М. М. Котюкова, шереметьевский гендиректор М. М. Василенко неслыханно щедр, и его общение с профессорами могло быть описано словами известной песни – "И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил".

Однако, за благом вслед идут печали. Солидная газета, аффилированная с такими маяковыми флагманами, как "Файнэншэл таймс" и "Уолл-стрит джорнэл", тоже умеет манипулировать истиной, как распоследний желтяк. Ее анонимный источник, проникший на совещание к министру транспорта Дитриху, попутал цифры, и зарплата биндюжников в действительности составила лишь 82 тыс. р. Для ученого сотрудника и это хорошо и привлекательно, но все ж не 200 тыс. Древненемецкий эпос о Дитрихе Бернском оказался случаем так называемого вранья.

Но Счетная палата не может ни врать, ни даже добросовестно ошибаться, между тем ее аудиторы установили, как транспортники борются с изнеженностью и роскошью. В список автомобилей, подлежащих повышенному, роскошному налогообложению не попали такие экипажи, как Mercedes-AMG S63 4MATIC Long (612 л. с., 4-литровый двигатель) стоимостью 10,7 млн. руб. и Bugatti Veyron Grand Sport (1000 л. с., 8-литровый с двигатель) стоимостью 130 млн. руб.

Стали говорить, что "Бугатти" – это чистое тщеславие навроде олигархической яхты размером с крейсер, а потому исключение этой машины из списка роскошных изделий может быть связано с тем, что какой-то пилот болида преподнес чиновникам барашка в бумажке.

Но можно возразить: "А чо сразу коррупция?". Ведь понятие роскоши диалектично. Иной капиталист, чиновник или артист совершенно не стремится поражать людей своим богатством, и вся эта ветошь маскарада им совершенно не нужна.

"А мне, Онегин, пышность эта,

Постылой жизни мишура,

Мои успехи в вихре света,

Мой модный дом и вечера,

Что в них?" –

мог бы сказать какой-нибудь чиновный человек, транспортирующий собачек корги в Лондон на личном самолете. Но – положение обязывает. Если свет сказал: "Надо!", человек отвечает: "Есть!". Ведь не все любят и галстуки носить – однако, в известных случаях приходится, а ведь есть еще примеры гораздо более дорогостоящей и неудобной сбруи. Например, дирижерский фрак или костюм певца с мишурой и блестками. "Бугатти" – такая же утомительная сбруя, а на самом деле хочется ездить в метро, как в те давние дни, когда я моложе, я лучше, кажется, была. Послушав такую исповедь, какой же налоговый чиновник не будет растроган. Сердце не камень.

Единственное, что непонятно, почему при столь человечном понимании того, как трудно автовладельцам, список роскошных автомобилей не был вообще аннулирован. Вместо того в список попали даже "Форд" и "КИА". Удивительно, что там еще не оказалось роскошной "Лады" и "УАЗа". Вероятно, владельцы "КИА" не сочли нужным исповедаться перед мытарями, а те, соответственно, и не вошли в их положение.

Интересно еще, что будет с налогообложением роскошных мотоциклов. Министр промышленности Д. В. Мантуров, горячо взявшийся за тяжелое членовозостроение, ныне курирует не только членовоз "Аурус", но и сообщил о строительстве электрического членоцикла "Аурус". Что вызывает в памяти замечание Василия Ивановича: "А это, Петька, я даже представить себе не могу". Очевидно, Мантуров лоббирует всяческое освобождение такого рода инновационной продукции от налогов и сборов.

Вообще же всякие инновации в России цветут и пахнут, в особенности молодежные. А где молодежь, там и задор. В ходе встречи В. В. Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета задорный председатель тамошнего студенческого союза предложил президенту РФ провести всероссийскую "Ночь карьеры", чтобы студенты могли пообщаться с работодателями.

В общем, такая традиция давно уже есть –

"Его превосходительство

Любил домашних птиц

И брал под покровительство

Хорошеньких девиц".

Причем традиция не только всероссийская, но даже и всемирная. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в качестве работодателя актеров неустанно проводил с ними ночи карьеры, пока на него не напали противники инноваций (хотя по древности обычая скорее традиций) из движения "MeToo".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719309" frameborder="0"></iframe> Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры".

Поэтому В. В. Путин, более, нежели председатель студсоюза, сведущий и в обычаях, и в международной политике, был отчасти смущен предложением, как могущим привести к всяческим соблазнам и беззакониям. С другой стороны, нельзя угашать молодой задор, поэтому ответил надвое: "Лучше, наверное, все-таки днем проводить, но молодые люди все время как-то по-особенному к ночам относятся. В принципе можно и ночь карьеры сделать". Но – подчеркнул президент РФ – "Надо посмотреть, чем вы конкретно предлагаете наполнить такие мероприятия. Конечно, вот я попрошу тогда представителей администрации обратить на это внимание... мы со своей стороны с удовольствием поддержим это". То есть можно, конечно, но под надзором представителей администрации, чтобы чего не вышло – работодатели всякие бывают.

Соперница В. В. Путина на прошлогодних президентских выборах К. А. Собчак, напротив, совсем постарела и отнеслась к молодежному со старческой брюзгливостью. Узнав, что друг нынешнего и. о. главы Калмыкии Б. С. Хасикова, капитан команды КВН "Сборная РУДН" С. А. Тарбаев выдвигается в Совет Федерации от Калмыкии, она, вместо того, чтобы с чувством глубоко удовлетворения констатировать, что молодым везде у нас дорога, а веселым и находчивым – сугубо и трегубо, стала обличать калмыцкое кумовство.

Однако, если веселый и находчивый В. А. Зеленский стал президентом братской Украины, то отчего же конгениальный ему С. А. Тарбаев не может повторить его успехи? Возможно, правда, именно вызвало приступ ревнивой критики – К. А. Собчак испугалась, что на выборах 2024 г. комик Тарбаев победит ее одной левой, и поэтому всячески против него интригует.