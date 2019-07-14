2019-07-14T09:54:04+03:00
Спорт

"Я ухожу": стала известна музыка для короткой программы Алины Загитовой в новом сезоне

Постановка завершена фигуристкой вместе с ее тренерами [фото, видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова назвала короткую программу на будущий сезон.Алина Загитова назвала короткую программу на будущий сезон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в субботу, 13 июля, тренер фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе разместила в своем личном Инстаграме короткий пост: "Постановка программ на новый сезон завершена". И на фото - она вместе со своей подопечной и хореографом своей группы Даниилом Глейхенгаузом.

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Done with the programs for new season. #работа #искусство
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Болельщики фигуристки сразу же напряглись - неужто? Все давно уже ждали третьего объявления от Загитовой - какой же будет короткая программа фигуристки в новом сезоне? И вот, вскоре Глейхенгауз дал ответ на этот вопрос уже в своем Инстаграме:

- Короткая программа Алины Загитовой в новом сезоне будет под композицию Ясмин Леви "Me Voy" ("Я ухожу").

daniil_gleikhengauzdaniil_gleikhengauz
Короткая программа @azagitova в новом сезоне будет под композицию Yasmin Levy - Me Voy. #new #choreographer #AlinaZagitova #teamtutberidze
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Фанаты спортсменки с восторгом приняли это объявление, обрадовавшись, что теперь знают все о планах лучшей фигуристки России последних лет. Теперь Алина будет готовиться к представлению своих программ на контрольных прокатах в Москве. Они пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужников".

Отметим, что после победы на чемпионате мира 2019 года, Загитова не слишком спешила с объявлением программ на новый сезон. Она принимала участие в различных шоу в Японии и дозировано выпускала информацию о новых программах - сначала о показательном номере, потом весь мир узнал, какой будет произвольная программа у олимпийской чемпионки. И теперь фанаты Загитовой могут не волноваться - все программы готовы и завершать карьеру Алина в новом сезоне точно не планирует.

Yasmin Levy - Me voy.Музыка для короткой программы Алины Загитовой в сезоне 2019/2020

В грядущем сезона Загитова уже получила два назначения на этапы серии Гран-При. Алину можно будет увидеть на турнирах во Франции и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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