Погибли два человека: вертолет Robinson потерпел крушение в Подмосковье

В воскресенье, 14 июля, вертолет Robinson упал около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся на борту.

«Около деревни Барское произошло падение вертолета Robinson. Погибли двое находившихся на борту», - сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

В подмосковном ГУ МЧС России подтвердили факт произошедшего. "Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли, - сказали в главке. - Жертв и разрушений на земле нет".

Позже стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку. Причины ЧП выясняются.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что на Украине вблизи населенного пункта Яблочное в Сумской области потерпел крушение вертолет МИ-2. В результате чрезвычайного происшествия пилот погиб. В настоящее время причины падения вертолета устанавливаются. На месте катастрофы работают девять спасателей и три единицы техники.

Кроме того сообщилось, что девять человек погибли в результате авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео. Там упал самолет GippsAero GA8 Airvan 8, который перевозил парашютистов. Жертвами стали восемь пассажиров и пилот.