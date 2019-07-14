2019-07-14T22:03:22+03:00
В мире

Каха Каладзе отдал пас не туда

Мэр Тбилиси решил, что знает историю лучше, чем российский лидер
Игорь ЯКУНИН
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Мэр Тбилиси каха Каладзе зачем-то решил оппонировать Владимиру Путину в знании истории Кавказа вообще и Грузии в частностиМэр Тбилиси каха Каладзе зачем-то решил оппонировать Владимиру Путину в знании истории Кавказа вообще и Грузии в частностиФото: REUTERS
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Каха Каладзе начал гонять мяч в команде своего отца, бывшего футболиста, уже с юных лет — и грызть гранит науки юному дарованию явно было некогда. Уже в 16 лет дебютировал в тбилисском «Динамо» великого Кипиани — какие там учебники истории! А потом было «Динамо» киевское - знаменитого Лобановского. И на берегах Днепра тоже было не до исторических трудов.

Но прошли годы и заработавший миллионы в «Милане» и выигравший Лигу чемпионов Каладзе однажды вернулся на родину и стал мэром ее столицы. Сегодня 41-летний градоначальник (который успел побывать даже министром энергетики и природных ресурсов), зачем-то решил оппонировать Владимиру Путину в знании истории Кавказа вообще и Грузии в частности…

Так тбилисский мэр усомнился в, мягко говоря, жестком отношении Грузии к Абхазии в 1918 году, а также к осетинам в 1919 и 1920 годах. Каха почему-то решил, что выпускник юрфака ленинградского университета и бывший офицер КГБ не проверяет факты, прежде чем их оглашать. Генацвале, ну это всё равно, что не проверить, свои ли бутсы ты надел перед выходом в финале Лиги чемпионов!

Но Каладзе зачем-то еще посоветовал властям Грузии предпринять ответные действия в ответ на краткий исторический ликбез со стороны российского президента.

Такое впечатление, что все-таки головой по мячу Каха бил чаще, чем нам показывали в отчетах о матчах «Милана» и сборной Грузии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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