"Мне было очень тяжело!": Газманов признался Ивлеевой в алкогольной зависимости

Олег Газманов в свои 67 лет легко даст фору молодым. Он может похвастаться мускулистой фигурой и с легкостью отжимается более 50 раз. До сих пор певец крутит сальто на сцене. Но кто бы мог подумать, что на заре своей певческой карьеры артист злоупотреблял алкоголем.

Олег Газманов стал новым гостем AgentShow Анастасии Ивлеевой. Исполнитель хитов "Эскадрон" и "Есаул" откровенно рассказал о своей зависимости. Был период, когда он крепко выпивал. Газманов тогда работал в одном из ресторанов Калининграда. Каждый вечер ему нужно было исполнять по 30 композиций. Певец пил коньяк, чтобы унять волнение перед выступлениями.

oleggazmanov Осталось море позитивных эмоций!

"Я это преодолел, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал это в себе, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться и быть спокойным", - рассказал Газманов.

В 2019-м исполнился 51 год с тех пор как Олег Михайлович выступает на сцене. Теперь артист ведет трезвый образ жизни. А его спортивной фигуре завидуют коллеги по цеху. И это неудивительно, ведь в юности он занимался спортивной гимнастикой и даже стал мастером спорта.

oleggazmanov Как же так получается - скоро отпуск кончается...

В интервью Ивлеевой исполнитель также рассказал о семейной жизни. Он не скрывает - у них с женой Мариной бывают конфликты, но их причин не озвучил. Зато сообщил о привычках, которые раздражают избранницу. "Значит так, мерзкие привычки… Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем борщ, чавкаю. Моей любимой неприятно", - со смехом поведал Газманов.

Напомним, c нынешней женой Олег Газманов познакомился в 1989 году в Воронеже на гастролях.Тогда певец был женат. От первого брака у него есть сын Родион. Марина до свадьбы с Олегом была замужем за братом Сергея Мавроди. Женщина родила сына Филиппа, которому сейчас 21 год. Когда в 2003 году Олег женился на Марине, артист усыновил ребенка любимой женщины и воспитывал его как родного сына. Также у Олега Газманова и Марины есть общая дочь Марианна. 15-летняя девушка учится в школе с театральным уклоном, изучает актерское мастерство, историю театра и джаза, играет на гитаре, занимается вокалом и танцует хип-хоп и брейк-данс.