Неизвестные памятники Москвы: голова Родины-матери, Шрек с осликом и Статуя Свободы

После того, как я увидел памятник ерунде (его установили во дворе жилого дома в Войковском районе - выглядит как нечто бесформенное и абстрактное), меня уже трудно чем-то удивить. Хотя на самом деле вся эта искушённость лопается как мыльный пузырь, стоит только наткнуться на очередной шедевр скульптурной мысли.

А в Москве, на минуточку, 6136 памятников. И если какие-то из них известны всему миру (Минину и Пожарскому, например, или Петру), то другие незнакомы даже местным жителям. Ибо установлены за высоким забором.

Оказывается, в столице есть памятник Шреку, герою голливудского одноименного мультфильма. Он гордо смотрит на контрольно-пропускной пункт московского завода холодильного машиностроения «Искра» (станция метро «Тульская»). Причём не с улицы, а со двора.

БОК О БОК С ВОЖДЕМ ПРОЛЕТАРИАТА

Вообще-то вход на территорию завода строго по пропускам. И большинство фотографий в Сети сделаны через щелку в заборе.

- Вы к кому? - спросили меня серьезным голосом на проходной.

- К Шреку, - ответил я.

Охранник ничуть не удивился (как будто у зеленого великана, живущего на болоте, сегодня приемный день).

- С какой целью? - поинтересовался тот.

- Познакомиться хотел... Ну и сфотографировать.

Заметив в глазах сотрудника ЧОП сомнение, я уверенно добавил:

- Я не наркоман. Мне для газеты надо.

Памятник Шреку возле контрольно-пропускного пункта московского завода холодильного машиностроения «Искра».Фото: Павел КЛОКОВ

И вот после небольшой проволочки я уже по ту сторону забора. Шрек просто шикарный. Как и его зубастый скакун, напоминающий осла из мультика «Бременские музыканты».

Один из местных работников меня просветил. Оказывается, на этой площадке, где мы стояли, три скульптурные композиции. Кроме персонажей культовой ленты, есть ещё Ленин (ой, Владимир Ильич, извините, я вас совсем не заметил!) и металлические звери, собранные из разных механизмов каким-то местным Кулибиным. Последний арт-объект называется «Кризис 2008».

- Но Шрек по симпатии публики вне конкуренции, - рассказали рабочие. - Хоть и стоит уже несколько лет, а фотографируются с ним до сих пор.

ЭТА ГОЛОВА ТОГО, КОГО НАДО ГОЛОВА

Дальше предлагаю прокатиться до станции метро «Тимирязевская» и заглянуть в мастерскую скульптора Евгения Вучетича, автора легендарной скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Разумеется, прежде, чем ее установили (в 1967 году - высота 85 метров), автор сделал массу набросков и эскизов. И некоторые из них сохранились. Например, голова статуи, установленная во дворе мастерской. Многие думают, что она по размерам идентична оригиналу.

Скульптуры возле бывшей мастерской Вучетича у метро «Тимирязевская».Фото: Павел КЛОКОВ

- Но на самом деле это не так, - рассказал мне внук скульптора и его полный тезка Евгений Вучетич. Точных пропорций не знаю, но эскиз все-таки поменьше. Автор его сделал, чтобы определить какие-то неточности и внести правки. Гипс за полвека сильно поизносился. Хотя мы и стараемся его оберегать. Зимой, например, от дождя и снега накрываем целлофаном.

По словам Евгения, полностью восстановить голову вряд ли удастся. Да и нужны очень крепкие материалы.

Многие думают, что голова знаменитой статуи по размерам идентична установленной на Мамаевом кургане.Фото: Павел КЛОКОВ

Сейчас лицо Матери заставлено лесами - скоро рабочие его подрихтуют. Немного. Все за счёт внука Вучетича. Особняк, в котором он живет, не имеет никакого особого статуса. Обычный частный жилой дом.

Кстати, с другой стороны двора есть ещё одна голова. В ней легко узнается Владимир Ильич Ленин. Но им в нашей стране мало кого удивишь.

ПЛАЧУ, ПО АМЕРИКЕ Я ПЛАЧУ

Любой ребёнок знает, что Статуя Свободы установлена в США. Это национальный памятник, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но мало кто знает, что Статуя Свободы есть и в Москве. А именно - на территории элитного жилого квартала на Нижней Красносельской улице.

Проникнуть туда оказалось сложнее, чем на военный объект. Охранник упёрся рогом - не пущу и всё.

- Да, дом многоквартирный, но двор - это частная территория. Идите в управляющую компанию.

Там мне сказали то же самое. Мол, даже официальный запрос от редакции не поможет. Купите, вон, однушку за 20 млн рублей. И смотрите, сколько влезет. Или устройтесь дворником.

Я вернулся к парадным воротам. А там как раз в калитку проходил один из жителей. Он меня в этот двор и провел. Статуя Свободы выглядит так, как будто этой свободы никогда и не было. Женщина в хитоне не держит никакого факела, а - наоборот - горестно закрывает лицо руками (видимо, от мысли, что попала в Россию). Символично, что скульптура установлена в бассейне и создаётся впечатление, что в нем не вода, а слезы.

Перед монументом табличка:

«...наша Шарлотта (мать автора Статуи Свободы Фредерика Огюста Бартольди - по одной из версий, он списал с неё лицо для будущей скульптуры, - прим. ред.) закрывает глаза вовсе не от стыда или шока, как привыкли считать. Она стирает слезы счастья, которые появляются от переполняющего ее чувства гордости за всех матерей, которые с такой большой любовью растят своих детей».

Скульптура установлена в бассейне и создаётся впечатление, что в нем не вода, а слезы.Фото: Павел КЛОКОВ

Теперь вроде понятно.

Кстати, скульптор был очень благодарен своей матери за то, что она не заставила его учиться чему-то «серьезному». Юриспруденции, например. Или медицине. У него был выбор. И он его сделал.

Местные жители относятся к Свободе без особого восторга. «Ну да, прикольно» - не более того. Никто не восхищается как Шреком на заводе «Искра». Оно и понятно. Дома-то элитные. Живут в них богатые люди. Они, небось, и не такие памятники видели.