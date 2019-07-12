2019-07-12T18:28:43+03:00
Общество

Неизвестные памятники Москвы: голова Родины-матери, Шрек с осликом и Статуя Свободы

Корреспондент «КП» выяснил, что на закрытых территориях столицы тоже есть место искусству
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Статуя свободы на территории элитного жилого квартала в Москве.Статуя свободы на территории элитного жилого квартала в Москве.Фото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

После того, как я увидел памятник ерунде (его установили во дворе жилого дома в Войковском районе - выглядит как нечто бесформенное и абстрактное), меня уже трудно чем-то удивить. Хотя на самом деле вся эта искушённость лопается как мыльный пузырь, стоит только наткнуться на очередной шедевр скульптурной мысли.

А в Москве, на минуточку, 6136 памятников. И если какие-то из них известны всему миру (Минину и Пожарскому, например, или Петру), то другие незнакомы даже местным жителям. Ибо установлены за высоким забором.

Оказывается, в столице есть памятник Шреку, герою голливудского одноименного мультфильма. Он гордо смотрит на контрольно-пропускной пункт московского завода холодильного машиностроения «Искра» (станция метро «Тульская»). Причём не с улицы, а со двора.

БОК О БОК С ВОЖДЕМ ПРОЛЕТАРИАТА

Вообще-то вход на территорию завода строго по пропускам. И большинство фотографий в Сети сделаны через щелку в заборе.

- Вы к кому? - спросили меня серьезным голосом на проходной.

- К Шреку, - ответил я.

Охранник ничуть не удивился (как будто у зеленого великана, живущего на болоте, сегодня приемный день).

- С какой целью? - поинтересовался тот.

- Познакомиться хотел... Ну и сфотографировать.

Заметив в глазах сотрудника ЧОП сомнение, я уверенно добавил:

- Я не наркоман. Мне для газеты надо.

Памятник Шреку возле контрольно-пропускного пункта московского завода холодильного машиностроения «Искра». Фото: Павел КЛОКОВ

Памятник Шреку возле контрольно-пропускного пункта московского завода холодильного машиностроения «Искра».Фото: Павел КЛОКОВ

И вот после небольшой проволочки я уже по ту сторону забора. Шрек просто шикарный. Как и его зубастый скакун, напоминающий осла из мультика «Бременские музыканты».

Один из местных работников меня просветил. Оказывается, на этой площадке, где мы стояли, три скульптурные композиции. Кроме персонажей культовой ленты, есть ещё Ленин (ой, Владимир Ильич, извините, я вас совсем не заметил!) и металлические звери, собранные из разных механизмов каким-то местным Кулибиным. Последний арт-объект называется «Кризис 2008».

- Но Шрек по симпатии публики вне конкуренции, - рассказали рабочие. - Хоть и стоит уже несколько лет, а фотографируются с ним до сих пор.

ЭТА ГОЛОВА ТОГО, КОГО НАДО ГОЛОВА

Дальше предлагаю прокатиться до станции метро «Тимирязевская» и заглянуть в мастерскую скульптора Евгения Вучетича, автора легендарной скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Разумеется, прежде, чем ее установили (в 1967 году - высота 85 метров), автор сделал массу набросков и эскизов. И некоторые из них сохранились. Например, голова статуи, установленная во дворе мастерской. Многие думают, что она по размерам идентична оригиналу.

Скульптуры возле бывшей мастерской Вучетича у метро «Тимирязевская». Фото: Павел КЛОКОВ

Скульптуры возле бывшей мастерской Вучетича у метро «Тимирязевская».Фото: Павел КЛОКОВ

- Но на самом деле это не так, - рассказал мне внук скульптора и его полный тезка Евгений Вучетич. Точных пропорций не знаю, но эскиз все-таки поменьше. Автор его сделал, чтобы определить какие-то неточности и внести правки. Гипс за полвека сильно поизносился. Хотя мы и стараемся его оберегать. Зимой, например, от дождя и снега накрываем целлофаном.

По словам Евгения, полностью восстановить голову вряд ли удастся. Да и нужны очень крепкие материалы.

Многие думают, что голова знаменитой статуи по размерам идентична установленной на Мамаевом кургане. Фото: Павел КЛОКОВ

Многие думают, что голова знаменитой статуи по размерам идентична установленной на Мамаевом кургане.Фото: Павел КЛОКОВ

Сейчас лицо Матери заставлено лесами - скоро рабочие его подрихтуют. Немного. Все за счёт внука Вучетича. Особняк, в котором он живет, не имеет никакого особого статуса. Обычный частный жилой дом.

Кстати, с другой стороны двора есть ещё одна голова. В ней легко узнается Владимир Ильич Ленин. Но им в нашей стране мало кого удивишь.

ПЛАЧУ, ПО АМЕРИКЕ Я ПЛАЧУ

Любой ребёнок знает, что Статуя Свободы установлена в США. Это национальный памятник, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но мало кто знает, что Статуя Свободы есть и в Москве. А именно - на территории элитного жилого квартала на Нижней Красносельской улице.

Проникнуть туда оказалось сложнее, чем на военный объект. Охранник упёрся рогом - не пущу и всё.

- Да, дом многоквартирный, но двор - это частная территория. Идите в управляющую компанию.

Там мне сказали то же самое. Мол, даже официальный запрос от редакции не поможет. Купите, вон, однушку за 20 млн рублей. И смотрите, сколько влезет. Или устройтесь дворником.

Я вернулся к парадным воротам. А там как раз в калитку проходил один из жителей. Он меня в этот двор и провел. Статуя Свободы выглядит так, как будто этой свободы никогда и не было. Женщина в хитоне не держит никакого факела, а - наоборот - горестно закрывает лицо руками (видимо, от мысли, что попала в Россию). Символично, что скульптура установлена в бассейне и создаётся впечатление, что в нем не вода, а слезы.

Перед монументом табличка:

«...наша Шарлотта (мать автора Статуи Свободы Фредерика Огюста Бартольди - по одной из версий, он списал с неё лицо для будущей скульптуры, - прим. ред.) закрывает глаза вовсе не от стыда или шока, как привыкли считать. Она стирает слезы счастья, которые появляются от переполняющего ее чувства гордости за всех матерей, которые с такой большой любовью растят своих детей».

Скульптура установлена в бассейне и создаётся впечатление, что в нем не вода, а слезы. Фото: Павел КЛОКОВ

Скульптура установлена в бассейне и создаётся впечатление, что в нем не вода, а слезы.Фото: Павел КЛОКОВ

Теперь вроде понятно.

Кстати, скульптор был очень благодарен своей матери за то, что она не заставила его учиться чему-то «серьезному». Юриспруденции, например. Или медицине. У него был выбор. И он его сделал.

Местные жители относятся к Свободе без особого восторга. «Ну да, прикольно» - не более того. Никто не восхищается как Шреком на заводе «Искра». Оно и понятно. Дома-то элитные. Живут в них богатые люди. Они, небось, и не такие памятники видели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте
Об основных изменениях, которые происходят в организме после 50 лет, и о том, как избежать опасных осложнений, «КП» рассказал руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна ГОЛИКОВА: Мы можем сохранить за 6 лет не менее 150 тысяч человеческих жизней
На III Форуме социальных инноваций регионов ведущие эксперты рассказали, какие проекты помогут сохранить здоровье и улучшить качество жизни россиян старшего возраста
Новости 24
Лидер движения «За права женщин» рассказала, как победить домашнее насилие
В Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку
Грузинские виноделы собрались на митинг после оскорблений гендиректора "Рустави 2"
В Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту
Трамп "похоронил" Арнольда Шварценеггера
Родителей будут учить грамотно воспитывать детей
Антуан Гризманн перешел в "Барселону": клуб заплатил "Атлетико" 120 млн евро
Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд Google
В первые в истории ВС Испании генералом стала женщина
Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлин не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским