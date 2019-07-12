Дженнифер Лопес в экстремально откровенном купальнике крутится на шесте
Дженнифер Лопес разместила видео со съемок фильма "Стриптизерши". Судя по ролику, зрителей ожидает нечто особенное. 49-летняя певица предстает в экстремально откровенном купальнике и в туфлях на высоких каблоках.
Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу. Она показала несколько кадров из картины. Сначала одетая в роскошную лисью шубу звезда заходит в стрипклуб. В следующую секунду она виртуозно крутится на шесте, демонстрирует фантастическую гибкость в очень откровенном купальнике. Если спереди грудь певицы прикрывают две широкие вертикальные полоски, то сзади купальник состоит из тоненьких веревок на бедрах. А потом героиня буквально "умывается" долларовыми купюрами.
По сюжету сотрудники эротического журнала Hustler объединяются с бывшими стриптизершами. Они намерены сорвать куш и отомстить состоятельным клиентам стриптизклуба с Уолл-Стрит.
Дженнифер Лопес очень тщательно готовилась к съемкам. Знаменитость регулярно посещала спортзал и брала уроки танцев на пилоне с профессиональным преподавателем. "Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я начала уважать стриптизерш. Это настоящая акробатика", - рассказывала Лопес в одном из интервью.
Певица сидела на диете, которая предполагала полный отказ от сахара и всех углеводов. Она занималась шесть раз в неделю, выполняя силовые упражнения. Все усилия принесли свои плоды. Актрисе удалось добиться рельефного пресса. В кадре все трюки знаменитость выполняла исключительно сама.
ИСТОЧНИК KP.RU
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