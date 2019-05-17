"Вы видели это тело?": Лопес похвасталась идеальным прессом

Дженнифер Лопес продемонстрировала подтянутую фигуру. Глядя на певицу, с трудом верится, что в этом году ей исполнится 50 лет.

Джей Ло в свои 49 лет успевает записывать новые хиты, сниматься в кино, выходить на сцену и готовиться к своему четвертому браку. И каждый раз артистка умудряется роскошно выглядеть.

Чтобы в очередной раз показать красоту своего тела, звезда мировой поп-музыки опубликовала фотографию, на которой она позирует в лосинах и топе. На снимке Дженнифер Лопес демонстрирует идеальный накаченный пресс. "Эти леггинсы, которые сделаны из переработанного пластика, являются напоминанием о том, чтобы держать наши океаны в чистоте", - подписала фото звезда.

jlo Глядя на певицу, с трудом верится, что в этом году Дженнифер Лопес исполнится 50 лет

Фигуре и стройности латиноамериканской певицы могут позавидовать многие. Склонная к полноте знаменитость в результате многолетних тренировок в зале довела свое тело до совершенства. Певица не стесняется демонстрировать роскошные формы. Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон. Она спит не меньше восьми часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика старения.

Поклонники Джей Ло пришли в восторг от увиденного и засыпали свою любимицу комплиментами. "Как это возможно? Вы видели это тело?", "Я так завидую твоему телу", "Сижу и плачу. Потому что невозможно быть такой красивой", "Джей Ло с каждым днем становится все лучше", "Тело 20-летней", "Ты прекрасна, Джей Ло", "Идеальная", Великолепная, и я люблю тебя", "Сногсшибательная красотка", - написали поклонники.

В скором времени 49-летняя певица отправится под венец. Бейсболист Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес. Кольцо обошлось спортсмену в 1,4 миллиона долларов. Для артистки это будет уже четвертый брак. 43-летний бойфренд звезды, как и Лопес, - сторонник здорового питания.