2019-07-12T23:59:13+03:00
Звезды

"Эта любовь": дочь Алсу представила клип с соперником по "Голосу" и заставила вновь говорить о себе

Микелла Абрамова и Ержан Максим записали вместе новую песню
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алсу с дочкой Микеллой.Алсу с дочкой Микеллой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В последние месяцы к карьере Микеллы Абрамовой приковано пристальное внимание. Все началось с победы дочери Алсу в финале шоу "Голос. Дети" в конце апреля. Тогда разразился жуткий скандал вокруг голосования. Однако наследница звездной родительницы стойко перенесла все нападки хейтеров и вновь заставила публику говорить о себе.

Пока интернет-пользователи продолжают обсуждать скандальный шестой сезон шоу "Голос. Дети", главные участники этой истории Микелла Абрамова и Ержан Максим записали совместную песню "Эта любовь" и представили клип. Подростки нежно спели о первой любви. По сюжету Микелла и Ержан - школьники, которые в свободное от уроков время отдыхают вместе с друзьями. Не чуждо юным певцам и чувство влюбленности, которое, как утверждают Абрамова и Максим, приходит в жизнь каждого неожиданно.

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А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим
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"Работа была невероятно интересной, веселой и очень увлекательной! Я очень надеюсь, что вы оцените результат наших стараний! Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, мне очень важно знать ваше мнение!", - обратилась 11-летняя дочь Алсу к своим подписчикам в Инстаграме.

Мама юной исполнительницы заявила: "Детки очень трудились и получилась очень добрая, теплая история... Надеюсь, вам понравится!".

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Уверена, вам понравится!
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Режиссером клипа стал Александр Филатович. Он работал с такими звездами, как Ирина Дубцова, Таисия Повалий, Юлия Ковальчук, Верка Сердючка. В клипе снялась старшая дочь Алсу, 12-летняя Сафина Абрамова и ее джек-рассел терьер по кличке Бонита.

Большинство зрителей восторженно приняли дебютное видео Микеллы и Ержана, отметив высокий талант юных артистов. Микелла продемонстрировала мощные вокальные данные. Ее стиль исполнения сравнивают с кумирами молодежи Арианой Гранде и Тэйлор Свифт.

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Эта любовь
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Певческая карьера Микеллы Абрамовой идет в гору. Девочка - настоящая звезда. Она участвовала в Кремлевском концерте знаменитой мамы, стала одной из победительниц телепроекта "Голос. Дети", выступала в качестве специального гостя на "Детской Новой волне" в Крыму.

Микелла Абрамова и Ержан Максим."Эта любовь"

ИСТОЧНИК KP.RU

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