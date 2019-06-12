Муж Алсу назвал чушью обман на детском "Голосе"

Муж Алсу отказался комментировать результаты проверки детского "Голоса". Согласно итоговому расследованию компании Group IB, за Микеллу Абрамову поступало до 300 голосов в секунду.

"Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь. Поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу", - цитирует Яна Абрамова "Говорит Москва".

Напомним, 11 июня компания Group-IB, занимавшаяся проверкой подсчета голосов телезрителей, подтвердила факт накрутки в пользу Микеллы Абрамовой. Наибольшее количество подозрительных звонков поступило из Башкирии. Всего, согласно данным Group-IB, в накрутке участвовали 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за Микеллу Абрамову. А смс-рассылка ботов была зафиксирована из Ленинградской области. В совокупности число фейковых звонков и сообщений превысило 41 тысячу голосов.

Только в первой части финала, где Микелла Абрамова боролась с Нино Чеснер и Робертом Багратяном, за дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду. Для сравнения, аналогичные показатели соперников Микеллы были в три раза ниже - более 100 голосов в секунду. В суперфинале, куда Абрамова вышла с Валерием Кузаковым (команда Пелагеи) и Ержаном Максимом (команда Валерия Меладзе) за девочку отдавали 250 голосов в секунду.

Как писал сайт kp.ru, 16 мая Первый канал аннулировал результаты голосования шестого сезона шоу "Голос. Дети". Гендиректор Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял. 24 мая состоялся спецвыпуск, победителями были объявлены все финалисты. Дети получили по одному миллиону рублей. Свой выигрыш Микеела Абрамова передала на благотворительность.