Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком

В деле сестер Хачатурян новый неожиданный поворот. Ранее "Комсомольская правда" публиковала протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян. Те самые показания, которые девушки давали сразу после трагедии, в первые двое суток (28-29 июля). И кроме шокирующих подробностей насилия со стороны отца, в этих протоколах важные для следствия подробности дня убийства.

Если верить этим документам, все трое описывая преступление неплохо владеют профессиональным юридическо-полицейским языком. И этим копо-сленгом по горячим следам наговорили на себе на большой срок.

Мало того: две старшие сестры повторяют слово в слово младшую Марию, позднее признанную невменяемой.

Вся эта подозрительная чехарда легла в основу обвинения по статье 105.ч 2. «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

Мария Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в Басманном суде. Фото Александр Авилов / АГН Москва

- Мы обратились к экспертам-лингвистам. Попросили оценить тексты, - рассказал «КП» защитник Крестины Алексей Липцер. - Ими было установлено, что, во-первых, все три протокола допроса представляют собой один и тот же текст (почти на 90%) с незначительной редакторской правкой. И даже те места, которые отличаются, написаны одним и тем же человеком. Во-вторых, этот человек имеет юридическое образование или опыт составления протоколов.

Для справки, арестовывали девочек и заводили на них уголовное дело в Следственном отделе РСК «Бутырский».

«...Объем уникальных (отсутствующих в других показаниях) фрагментов текста составляет:· в показаниях Марии Хачатурян 9.74%; в показаниях Ангелины Хачатурян 12.24%; в показаниях Крестины Хачатурян 18.39%» - написано в заключении эксперта.

Но не надо быть экспертом, чтобы понять: бОльшая часть показаний Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян представляет собой один и тот же специфический полицейский и совсем не «девчачий» текст с небольшими отличиями.

- Но даже не это самое главное, - продолжает Липцер. - Важнее то, что, исходя из документов, самой первой допрашивали младшую Марию. Со всеми процедурами (объяснение прав, установление личности и прочие формальности - ред.) допрос длился всего 2 часа. У Крестины и Ангелины и того меньше - 40 минут. Это очень мало! И тексты их допросов явно скопированы: показания Ангелины на 76.1% заимствованы из показаний Марии, а показания Крестины на 81.61% взяты из показаний Ангелины.

Давайте вспомним: само следствие признало, что Мария в день убийства не понимала вообще, что происходит, девушка признана невменяемой! И ее слова, послужившие первоисточником, не могут быть достоверными и по закону судом признаваться не должны, говорят адвокаты.

А следствие настырно опирается именно на них.

- При этом виновность моей подзащитной - Крестины - доказывается только этими показаниями, - говорит Липцер. - Несмотря на то, что позднее всех сестер допрашивали еще не раз, когда дело забрали в Главное управление СК. И дальнейшие их показания про день убийства сильно отличаются от протоколов первых допросов.

Но почему-то именно те, первые показания легли в основу обвинения.

Защитники сестер намерены опровергнуть эти сомнительные протоколы. Ими уже подано ходатайство о назначении судебной автороведческой экспертизы. Они попросили следствие назначить судебную экспертизу спорных показаний с целью проверить: являлись ли вообще сестры Хачатурян авторами этих показаний и являются ли эти показания рассказом трех разных людей?

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