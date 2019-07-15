Победить рак Александре Яковлевой помогла роль в мистическом спектакле

Красавица стюардесса Тамара из фильма «Экипаж», заколдованная Аленушка из новогодней киносказки «Чародеи», «мечта ковбоя» Диана из «Человека c бульвара Капуцинов» - актрису Александру Яковлеву называют легендой советского кинематографа. И хотя она давно ушла из профессии, поклонники помнят ее и продолжают любить.

И тем ужаснее прозвучала новость: у Александры Яковлевой - рак груди последней, четвертой стадии.

«Метастазы пошли в мозг»

Сама актриса о своем диагнозе узнала два года назад. К тому времени она выиграла выборы в городское собрание Калининграда, была полна планов, и вдруг здоровье стало подводить. Начались проблемы с координацией, сильные боли в теле. Яковлева рассказала, что долго не решалась идти к врачам. Думала, что у нее проблемы с сосудами, позвоночником - возможно, последствия физических нагрузок (все-таки она еще и с парашютом прыгала в молодости - более 300 раз). Друг убедил обратиться к врачам. А дальше - как во сне: год с лишним по больницам, восемь курсов химиотерапии, боль, страх. «Метастазы пошли в мозг», - рассказывали актрисе о ее состоянии врачи, которых она попросила ничего от нее не скрывать.

Был период - артистка не могла ни ходить, ни говорить. Онколог признался близким, что осталось Яковлевой три месяца. А она живет два года. Мало того, после восьмой химиотерапии наметился прогресс: опухоль остановилась в росте.

- Александра - человек очень сильный, с мощным стержнем, - рассказал «КП» Николай Лебедев, друг актрисы, режиссер ремейка фильма «Экипаж» (2016), в котором снялась Яковлева. - Так получилось, что она узнала о болезни в тот момент, когда я начал круглосуточно снимать картину, и мы с Сашей не виделись, хотя все время созванивались. Но я ничего не знал. В конце прошлого года мы с ней пересеклись в Питере. Я видел, что Саша словно не в настроении, закрыта, держит дистанцию. Заметил, что с ней что-то происходит. Она ничего мне не сказала тогда о болезни. Я списал все на усталость. Через два месяца она позвонила и сказала, что болеет, мол, врачи посоветовали куда-то съездить. Я пригласил ее к себе в Москву (Яковлева живет в Питере. - Ред.). И лишь тогда узнал про болезнь.

- Одна приехала?

- В сопровождении человека, который ей сейчас очень помогает, - Дениса (Денис Гончаров, ему 36 лет. - Ред.). Очень хороший парень. Он сейчас возит ее - и по врачам, и куда ей нужно. Они с женой живут по соседству и ее поддерживают. Ей трудно было передвигаться самостоятельно.

- Сейчас она по-прежнему тяжело передвигается?

- Она сумела повернуть течение болезни вспять. На днях мы с ней виделись, она нормально двигалась. В ней нет сейчас никакого уныния, есть азарт, желание жить, что-то делать хорошее. Ей помогает фонд «Актер» Евгения Миронова и Марии Мироновой. Они сразу откликнулись, достали серьезные лекарства. Александра играет на сцене. Недавно написали: мол, «умирающая Яковлева сыграла последний спектакль». Она была в гневе от этих слов, потому что она не собирается умирать и играть «последний спектакль»! (Речь о пьесе Татьяны Москвиной «Две женщины и лейтенант». - Ред.) Она была счастлива, что на спектакль пришло огромное количество зрителей. Рассказывала, что люди принесли ей много трогательных подарков: кто-то - оберег, кто-то - цветы ее любимые, кто-то - куклу какую-то, которая вроде как наделена чудесными свойствами. Это дает ей силы. Притом что, конечно же, человек выкладывается полностью, вы понимаете, что такое главная роль. Но она сказала: «Два часа спектакля я себя чувствовала так, будто нет никакой вообще болезни».

История кошек

- С лекарствами ей помогли Евгений и Мария Мироновы, но ведь и лечение денег стоит...

- Она не хочет брать никаких денег, хочет их зарабатывать. Сейчас открывает свой интернет-канал в поддержку людей в кризисной ситуации. Он называется «Кордон Александры Яковлевой». Считает, что ей нужно передать свой опыт - чтобы те, кто попал в беду, не отчаивались. Болезнь обычно поглощает все силы организма, а главное - наше сознание, когда мы понимаем, что не можем сражаться. У Александры все иначе. Она бросила этому вызов. Прошла ад, боль, депрессии, отчаяние. И вернулась к себе, какой она всегда была.

Удивительная история произошла с ее кошками. Они предчувствовали ее недуг, ложились на больное место, когда она еще не знала о болезни. Словно лечили (потом друг за другом две кошки умерли. - Ред.). Кстати, она собирается снимать картину, которая называется «Седьмая кошка». История кошек была придумана ею еще до беды, которая возникла. По сюжету людям помогают мудрые кошки, спасая от невзгод, беря на себя болезни и прочее. Саша, по сути, предсказала ситуацию в своей жизни. Как всегда происходит с талантливыми людьми: они улавливают «токи» раньше, чем что-то случится.

Актриса с Андреем Мироновым в фильме «Человек с бульвара Капуцинов».Фото: кадр из фильма

- Она сама написала сценарий?

- Придумала сама, может, кто-то помог записать. Дело, даст бог, пойдет. Кино - энергоемкое производство, и на это деньги нужны...

- А вы хотели бы ее пригласить в кино или ей тяжеловато будет сниматься?

- Почему? Конечно, позову. Надеюсь, что она откликнется. Будет роль - обязательно поработаем.

Лейтенант Коломбо и тот свет

- Зимой накануне спектакля с Александрой Яковлевой случился обморок во время репетиции, - рассказал «КП» режиссер комедии «Две женщины и лейтенант» Владимир Глазков. - Вызвали «Скорую». Хотели все отменить. Но она пришла в себя и сказала: «Нет, я буду играть». И сыграла. За кулисами сидели врачи, которые ее лечили. Потом врач говорил, что такого он еще не видел: в больнице она ходила по палате, в руках была роль, и она все время учила. И твердила: «Я сыграю». У нее было такое желание, и благодаря этой работе организм был настроен на поправку. Про ее болезнь я узнал в процессе и понимал, что для нее это очень важно. Ей было тяжело вставать, пришлось придумывать мизансцены, когда она сидит. Опять-таки ее зная, я ей говорил: «Здесь ты будешь сидеть, а в этом месте, Александра, тебе надо встать, выйти, сказать, а потом можешь опять сесть». По сценарию за героиней Александры, увлеченной сериалами, является лейтенант Коломбо, и она уходит с ним на тот свет. Но возвращается, потому что в этом мире остались незаконченные дела. И во многом получилось, что пьеса пророческая, хотя писалась она задолго до болезни.

Когда Александре стало плохо, мы реально испугались, что она уйдет туда и не вернется. Но желание играть оказалось таким сильным, что смерть отступила. В общем, спектакль состоялся, и он очень значимый, потому что произошло некое соединение жизни и литературы.

«Давай сделаем татуировку на голове»

- Ее сила воли просто фантастическая. И это вдохновляет и восхищает, - рассказала «Комсомолке» актриса и партнер Яковлевой Наталья Лыжина. - Сейчас ей да, получше. Глаза заблестели. Улыбка на лице. У Саши теперь такой пунктик. Когда она с кем-то разговаривает, то 20 раз спрашивает: «Как ты себя чувствуешь? Точно все хорошо?» Следит, что ели, что пили. Мы приезжаем на гастроли, и все у нее под контролем - какой чай, вода. Научила нас читать этикетки, прежде чем что-то класть в рот. Если нам чай несут, она обязательно спросит: вы слили первый кипяток? Оказывается, надо заваривать заварку и сливать ее тут же, чтобы смыть пыль с высушенных листочков. Поддержку ей оказывает ее друг Денис Гончаров, которого называет своим «ангелом».

Актриса Александра Яковлева.

Когда началась химиотерапия и врачи предупредили, что волосы выпадут, Денис ей в больницу принес машинку и сказал: давай не будем ждать, когда они исчезнут. И ее наголо побрил. Еще пошутил, мол, давай сделаем татуировку тигра на голове...

Про детей она правильно говорит. Дети у нее в Москве и Калининграде. И она говорит, мол, зачем я туда поеду к ним, когда здесь у меня все? Зачем их делать своими сиделками? Или зачем я скажу «вы сюда срочно приезжайте, я умираю, меня надо спасать», когда у всех работа, дети... Безусловно, все родные помогают, и деньгами, насколько это возможно. Нет такого, что ее все бросили, не звонят. Нет, она сама как волевой лидер, диктует, кто будет рядом, а кто нет.

РАССКАЗ ДРУГА

«Просила столкнуть ее с водопада»

- Мы познакомились с Александрой три года назад, - рассказал «КП» друг актрисы Денис Гончаров. - Я заместитель директора социально-культурного комплекса «Космонавт» в городе Тосно Ленинградской области. Живу в Тосно. А познакомились, когда Александра приехала к нам на фестиваль. Позвали ее как землячку. У нее дача в тех краях. Потом она позвала меня на фестиваль «Янтарная пантера» в Калининград. И вот сдружились...

- Это вы уговорили ее обратиться к врачам?

- Да. Она мне позвонила, сказала, что ноги отнялись. Это произошло на улице, внезапно. И она ждала, когда я приеду. Устроил ее в больницу в Сестрорецке. Думали, у нее что-то с опорно-двигательным аппаратом... Но на обследовании выяснилось, что дело в другом... Конечно, Александра прошла и через депрессии, плакала. Как-то сказала: мол, не хочу этих гробов, которые выносят из Дома кино, дескать, отвези меня в Америку и там столкни с самого большого водопада... К счастью, сейчас Александра полна оптимизма.

- На афишах спектакля «Две женщины и лейтенант» указано, что в ролях есть Денис Гончаров. Это вы?

- Да. Мы уже больше десяти спектаклей отыграли. Привела меня Александра.

- Разве вы актер?

- Любитель. По образованию я инженер, химик-технолог. Актерство, можно сказать, хобби. На самом деле сцена для меня не новое. Я играл в любительском театре в Тосно. У нас там был режиссер - заслуженный режиссер Республики Коми Юрий Иосифович Казарин, он ставил спектакли. В свое время я пробовал поступать на актерский. Не поступил - на танцах срезался (смеется).

- Вам с Яковлевой тяжело работать?

- У нее характер непростой. Но, наверное, это другим тяжело. А у меня есть определенный карт-бланш, поэтому мне с ней привычно и просто. Мы ведь дружим.

- Слышала, что, когда она заболела, кто-то и отвернулся от нее...

- Получилось так, что я, наверное, один остался рядом. Дочка у нее в Москве - семья, работа. Сын - в Калининграде. Александра не хотела их дергать.

- Вы молодой мужчина, два метра ростом. Мне рассказывали, что Александра Яковлева влюбленными глазами на вас смотрит...

- Нет, она смотрит на меня как на друга. Конечно, начинаешь искренне ценить человека, который тебе отдает большую часть времени. Это искренняя дружба.

- А как вы с ней проводите время?

- Разговариваем, делимся планами, страхами, надеждами, переживаниями. Лечимся, в конце концов. Я благодаря ей научился делать уколы, обращаться с машинкой для стрижки. Познаю новые знания (с иронией).

- Вы уколы ей делаете?

- Да, было дело. Когда мы ездили на лучевую, то там перед каждым сеансом нужно ставить укол. Саша сказала, мол, никому не доверяю - будешь делать ты. Пришла медсестра, показала, как это делается.

- Укол куда? В вену?

- Нет, в ягодицы.

- Что еще она просит вас делать?

- Что-то купить, привезти. Скажем, еду. Одежду, бывает, ей покупаю. На глазок выбираю. Она же не покупает обтягивающую одежду, когда важен размер. Носит что-то посвободнее - туники, футболки. Плюс у меня жена - дизайнер одежды, она делает для нее и шапочки, и косынки.

- А о чем вы с Яковлевой разговариваете? Об искусстве?

- В основном о жизни. Искусства и так хватает, зачем о нем еще разговаривать?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Да, я борюсь!»

Я позвонила самой Александре Яковлевой.

- Передаем вам пожелание выздоровления. Вы боретесь...

- Спасибо! Да, борюсь. Сейчас очень занята! - сказала Александра Яковлева и прервала разговор. Оказалось, она поехала в Калининград на очередную сессию депутатов.

Ни намека на уныние я не услышала в ее голосе. Скорее, как и всегда, гром, молнии и бешеная энергетика.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дарья Донцова:

Болезнь - это экзамен

На телевидении Александра Яковлева сказала о своем желании создать наблюдательный совет, в который бы хотела пригласить и Дарью Донцову. С Донцовой у нее один диагноз - рак груди. «КП» позвонила писательнице.

Писательница Дарья Донцова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Актриса легко может на меня выйти. На меня выходит полстраны через мой Инстаграм, - сказала Дарья Донцова. - Если у актрисы началась ремиссия, то это близко к выздоровлению. Ремиссия - это значит, что на данном этапе у человека нет активных онкоклеток в организме. Но нужно наблюдаться, регулярно ходить на обследования. У рака молочной железы более 90 процентов излечения. Я знаю массу случаев, когда четвертая стадия рака излечивается, при условии что больной помогает доктору. Выздоровление начинается в тот момент, когда человек перестает говорить: «За что это мне? Почему я? Почему моя соседка пьет, курит, матерится - и жива? А я такая хорошая, а у меня все плохо». Когда человек перестает так говорить, а задает себе вопрос: «Для чего ко мне пришла болезнь?», пытается изменить свою жизнь, отношение к людям, понимает, что в жизни не бывает случайностей, тогда начинает меняться внешний мир вокруг него. Болезнь - не наказание, это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Если ты это понял и изменился, то болезнь уйдет. И ты сдал экзамен. Если человек не меняется и кричит: «За что?» - тогда это тупик.

ЗА КАДРОМ

Чужая грудь не понадобилась

В фильме Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева сыграла «мечту ковбоя» Диану. На эту роль режиссер искала «американский тип»: с открытой белозубой улыбкой, выразительной грудью под декольте. Требуемым бюстом Яковлева не обладала. Но сделала все, чтобы получить роль.

«После проб стала названивать мне, - вспоминает Алла Сурикова. - «Ильинична! Все равно я лучше! Меня надо брать!» - «Саша! Ну какая из тебя «мечта ковбоя»?! Не танцуешь, кольт крутить не умеешь, в седле не сидишь…» - «Да вы меня не знаете - я все смогу!»

И ведь смогла! Самоотверженно репетировала со Светланой Воскресенской танцы в салуне, благодаря нашим каскадерам скакала на лошади так, будто выросла в седле. Ну а кольт крутился сам с такой очаровательной легкостью, вроде он всю жизнь только и мечтал побывать в Сашиной ладошке.

Кстати, позже актриса Наталья Крачковская предлагала свою грудь добавить ей при монтаже. Обошлись: костюмеры постарались сделать бюст Яковлевой выразительным.

Актриса шутила: «Алла Ильинична искала актрису с большой грудью, а нашла меня. Я - отдельно, грудь - отдельно».

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