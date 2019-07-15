2019-07-15T16:47:05+03:00
Общество

Перепроверка: большинство россиян все же не устраивает полный запрет телефонов в школе

Но при этом считают, что правила их использования надо продумать
Оксана КАЛЬНИНА
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31% россиян скорее не поддерживает идею абсолютного запрета использования телефона в школе31% россиян скорее не поддерживает идею абсолютного запрета использования телефона в школеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«67 процентов россиян одобряет запрет использования мобильных в школе» - такими заголовками пестрели многие интернет-новости в понедельник. Мол, опрос ВЦИОМ все это красноречиво подтвердил. Ничего себе, получается, больше половины опрошенных взрослых, среди которых многие - родители школьников - согласны с требованием запретить приносить телефоны в класс? А как же вопрос безопасности детей? Неужели он волнует только таких тревожных мамаш, как я?

Оказалось, нет, не только. Броские фразы оказались жонглированием цифрами. Судите сами: ВЦИОМ зафиксировал, что 31% россиян скорее не поддерживает идею абсолютного запрета использования телефона в школе, 24% точно не поддерживают. То есть против тотального запрещения гаджетов в стенах учебного заведения 55 процентов, больше половины взрослых.

Требует полностью изгнать мобильные из школ всего лишь 22 процента опрошенных совершеннолетних, плюс 21 процент скорее склоняется к этому решению (кстати, среди таких решительных много бабушек - дедушек в возрасте свыше 60 лет).

Откуда же взялась цифра 67 процентов? Именно столько опрошенных - за запрет использования гаджетов на уроках! То есть возражает, чтобы дети прямо на алгебре и физике отвечали на сообщения в мессенжерах, играли в игрушки, серфили в интернете (а они подчас именно этим и занимаются, чем мешают себе и соседям). И против такого запрета, действительно, сложно выдвинуть какие-то аргументы.

Продвинутые педагоги, правда, уже начинают вплетать использование гаджетов прямо в канву урока: программируют интерактивные задания, проходить которые можно со смартфона, предлагают ученикам самостоятельно гуглить варианты ответов на дискуссионные вопросы. Однако пока это скорее исключение.

Так что большинство россиян все же не устраивает полный запрет телефонов в школе. А вот правила пользования гаджетами разработать необходимо. И они будут предложены в течение месяца, рабочая группа в Роспотребнадзоре уже создана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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